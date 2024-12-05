Обещала квартиры от «Самрук-Казына»: апелляционный суд в Астане огласил решение

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Ущерб от преступных действий женщины превысил 600 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

4 декабря 2024 года судебной коллегией по уголовным делам суда г.Астаны в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении женщины, которая вместе с подельниками с июня 2021 года по декабрь 2023 присваивала крупные суммы потерпевших, обещая им «помочь» с арендным жильем.

В качестве директора ТОО она обещала потерпевшим предоставить квартиры в рамках госпрограммы «Арендное жилье с последующим выкупом» от АО «Самрук-Казына». Затем получала деньги в качестве первоначального взноса и заключала фиктивные договоры оказания услуг. 

В октябре этого года суд признал ее виновной в совершении мошенничества и назначил шесть лет лишения свободы.

Также ее лишили права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет. 

«Своими преступными действиями она причинила материальный ущерб 51 потерпевшим на общую сумму более 600 млн тенге. Не согласившись с мерой наказания, осужденная обжаловала судебный акт. Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения, поскольку вина в совершении преступлений доказана, причиненный ущерб большому количеству потерпевших не возмещен в полном объеме», – сказано в сообщении суда Астаны. 

Также при назначении наказания суд первой инстанции учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие малолетних детей. В связи с этим оснований для снижения срока наказания вышестоящая инстанция не усмотрела.

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