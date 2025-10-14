Предваряя обсуждение, глава МВД подчеркнул: преступность – явление социальное и зависит от множества факторов. Анализ показывает, что треть преступлений совершается ранее судимыми, 30% – в состоянии опьянения.

– Для устойчивого снижения прес­тупности нужны усилия всех государственных органов и общества, – сказал министр.

По его словам, в текущем году количество преступлений в стране снизилось на шесть тысяч. Однако, несмотря на стабильность общей обстановки, ос­таются проблемные направления.

– Портрет правонарушителя типичен: мужчина 20–40 лет, без высшего образования, безработный, часто – в состоя­нии опьянения, – уточнил министр.

Ержан Саденов сообщил, что МВД последовательно реализует Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом.

– Мы принимаем меры по укоренению закона и порядка. Через СМИ освещаем последствия правонарушений, повышаем правовую культуру граждан, вовлекаем общественников, студентов, консьержей, волонтеров. В результате на 15 процентов больше пресечено нарушений общественного порядка, – отметил министр.

На улицах и в парках усиливается охрана правопорядка: установлены тревожные кнопки, развиваются системы видеонаблюдения. С помощью камер раскрыто более 58% преступлений, пресечено 523 тысячи административных нарушений.

– Наша цель – не наказать, а сформировать в обществе нетерпимость к правонарушениям. В каждом десятом случае полиция ограничилась предупреждением, – подчеркнул глава ведомства.

Отдельное внимание Ержан Саденов уделил проблеме злоупотреблений служебным положением среди участковых инспекторов, о чем напомнил депутат Бахытжан Базарбек. Министр признал, что проблема носит системный характер и во многом связана с отменой полицейского бакалавриата в 2018 году.

– Мы осознаем, что тогда допустили ошибку. Сейчас восстанавливаем полноценную подготовку. С 2028 года академии МВД начнут ежегодно выпус­кать более тысячи офицеров, к 2031 году – 1 800 специалистов. Нарушивших присягу наказываем жестко, вплоть до показательных судов. Полиция и преступность – несовместимые вещи, – заявил министр.

Список тревожных вопросов продолжила депутат Наталья Дементьева. Она подняла вопрос о суицидах в армии, отметив, что это не единичные случаи, а системная проблема.

– Как мать военнослужащего, я не могу оставаться равнодушной к гибели солдат. Когда будут приняты реальные меры, чтобы исключить трагедии в мирное время? – спросила депутат.

Замминистра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщил, что армия сталкивается с теми же социальными проб­лемами, что и общество.

– Трудные жизненные ситуации, безнадзорные дети, наркотики. Для помощи военным внедрены анонимные telegram-боты с искусственным интеллектом и проводится психологическая диагностика новобранцев, – сказал он.

Однако упор в психологию вызвал недоумение вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой: по ее словам, если бы проблема была только в психологии, то таких фактов в казахстанской армии не было бы.

– Нужно работать в самих воинских частях, – считает она.

За восемь месяцев текущего года проверено около двух тысяч школ и детских садов, и в более чем 800 из них выявлены нарушения требований безопасности.

– Формальный подход лишает детей базовой защиты. Только там, где ребенок чувствует себя в безопасности, формируется гражданин, уважающий закон, общество и свою страну, – сказала Наталья Дементьева.

Сегодня в Казахстане действуют около восьми тысяч школьных инспекторов полиции, однако, по словам депутата, этого недостаточно, особенно в сельских районах, где один инспектор отвечает сразу за несколько школ. Аналогичная ситуация и с психологической службой. В прошлом году переподготовку прошли всего лишь 11 специалистов.

Наталья Дементьева отметила, что в Казахстане зарегистрировано свыше 81 тысячи незаконных интернет-ресурсов, в том числе 425 сайтов с материалами, пропагандирующими суицид. При отсутствии специалистов и постоян­ного мониторинга, подчерк­нула она, ребенок остается один на один с агрессией – в школе, Интернете или даже дома. Депутат предложила усилить государственный контроль за психологической и цифровой безопасностью, запустить госпрограмму подготовки школьных психологов и инспекторов с приоритетом для сельских школ, а также ввести в обязательную школьную программу курсы онлайн- и медиабезопасности.

– Профилактика должна стать ежедневной системной работой, а меры по безопасности – прозрачными и измеримыми, вплоть до устранения слепых зон видеонаблюдения и введения единого стандарта школьной безопасности, – резюмировала Наталья Дементьева.

Депутат Снежанна Имашева заявила, что доверие к полиции остается на недостаточном уровне.

– Порядка 63 процентов граждан доверяют полиции, остальные – частично или вовсе нет. Причины – коррупция, формализм, слабая профилактика. Каждый седьмой из осужденных за коррупцию – полицейский. В сельской местности участковых просто не хватает, – подчеркнула она.

Депутат добавила, что почти 500 тысяч сообщений о правонарушениях остаются без рассмотрения, что подрывает доверие граждан.

– Чтобы общество стало партнером полиции, нужны стимулы, мотивация и реальная открытость системы, – резюмировала депутат.

Особое внимание цифровым рискам уделил депутат Нурсултан Байтелесов.

– Сегодня каждый наш шаг оставляет цифровой след. Кибербезопасность – это вопрос национальной безопасности. В июне в открытом доступе оказались данные 16 миллионов граждан. Мы реагируем после утечек, а не до них, – отметил он.

По данным МВД, ущерб от интернет-мошенничества в 2025 году превысил семь миллиардов тенге.

– Нужны системные решения – единый центр мониторинга киберугроз, аудит IT-систем, защита биометричес­ких данных. Защита персональных данных – это защита государства, – сказал Нурсултан Байтелесов.

Подняли депутаты и извечный вопрос безопасности на дорогах. Все ДТП, отмечают мажилисмены, во многом следствие недостаточного уровня подготовки водителей. Ержан Саденов признал проблему: с 2018 года за деятельностью автошкол в стране никто не осуществляет государственного контроля! Он заверил, что отныне разрешения на открытие автошкол будет выдавать Министерство внутренних дел.

– Ставим все на место. В прошлом году отменили самоподготовку, взяли на учет все автошколы. Свидетельства и медсправки переведены в электронный формат. Теперь вводим разрешительный порядок открытия автошкол, – подчерк­нул Ержан Саденов.

Министр также обратил внимание на проблемное состояние дорожной инфраструктуры. По его данным, лишь 12% республиканских дорог отвечают требованиям безопасности. Чтобы изменить ситуацию, требуется строительство более 6 тыс. км дорог с четырьмя и более полосами движения. Особое беспокойство вызывает ситуация в населенных пунктах, где приходится до 85% всех ДТП. Для повышения безопасности, по оценкам МВД, необходимо установить 59 подземных и 119 надземных переходов, порядка 600 светофоров, более 1 тыс. км пешеходных ограждений, 15 тыс. км освещения, 70 тыс. км тротуаров и 2,8 тыс. км велодорожек. Не хватает и людей на земле – патрульных инспекторов. Этот дефицит, по словам министра, особенно заметен в регионах.

Подводя итоги, Ержан Саденов отметил, что основной акцент МВД делает на ранней профилактике правонарушений, борьбе с наркобизнесом, киберпреступностью и повышении эффективности следственной работы.

– Активное участие в этом общества и всех госорганов – залог успеха. Совместными усилиями мы обеспечим закон и порядок в стране, – подчеркнул глава МВД.