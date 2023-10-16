Обеспечить качественную организацию

В поездке в регион также участвовали член ЦИК Шавхат Утемисов и сотрудники аппарата Центризбиркома.

В Актау глава ЦИК РК встретился со студентами Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Он рассказал cобравшимся о реализованных конституционных реформах Президента, особенностях смешанной избирательной системы, внедрении института выборности акимов районного уровня. Также была затронута тема международного наблюдения за выборами.

Нурлан Абдиров упомянул об итоговых отчетах миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ по наблюдению за прошедшими в стране президентскими и парламентскими выборами, оценках отечественных ученых и экспертов, данных предложенным ОБСЕ рекомендациям.

Студентам также было предложено принять участие в онлайн-голосовании. 34% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования, а 28,6% считают приемлемым смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное); 77,1% считают, что кандидат в президенты страны обязан знать государственный язык и сдать лингвистический экзамен; 48,6% ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности.

Было задано много вопросов касательно особенностей избирательной системы. Студентка Аружан Бейсембаева поинтересовалась: можно ли ей будет принять участие в предстоящих выборах акима, находясь за пределами Бейнеуского района? Ажар Абдуллаеву интересовали сроки, когда выборы акимов будут проводиться повсеместно. Студентка Асемай Мендеш спросила о механизме отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам.

Одним из главных пунктов в рабочей поездке Нурлана Абдирова в регион стала инспекция хода подготовки и проведения выборов депутата районного маслихата вместо выбывшего по округу № 10 в Мангистауском районе.

Под его председательством в поселке Шетпе прошло совещание, на котором уполномоченные органы рассказали о проводимой работе по спискам избирателей, организационному, материально-техническому обеспечению выборов, созданию необходимых условий для физической доступности избирательных участков для 74 лиц с инвалидностью, своевременной доставке и хранении избирательных бюллетеней. Глава ЦИК обратил особое внимание на необходимость обеспечения конституционных прав каждого избирателя и общественного порядка на избирательных участках.

Поездка продолжилась встречей с жителями и руководством сел Толеп и Сарга Бейнеуского района, где действую­щие акимы были избраны населением напрямую.

Местные жители положительно оценили деятельность избранных ими акимов и поделились своими мнениями по некоторым вопросам избирательной системы.

Председатель совета ветеранов села Толеп Онайбай Есентурлиев предложил полностью перейти на мажоритарную систему при выборах депутатов Парламента и избирать в составы участковых избирательных комиссий представителей разных сфер занятости.

Председатель совета ветеранов района, житель села Сарга Султан Жанбыр считает, что в предвыборной программе акима района должны присутствовать задачи по решению социально-экономических проблем села. Спортивный инструктор села Сарга Асылан Жалел поблагодарил акима села за личную спонсорскую поддержку местной молодежи в их участии в соревнованиях различного уровня и выразил надежду, что и избранный аким района будет также способствовать развитию массового спорта и досуга сельской молодежи.

Также сельчане отметили: они надеются, что кандидаты в акимы будут честными, справедливыми, смогут налаживать тесные контакты с населением.

В свою очередь аким села Сарга считает, что для увеличения собственной финансовой базы села было бы правильно, чтобы все предприятия, находящиеся на территории округа, платили налоги непосредственно в бюджет аула.

Встречу с молодежью Бейнеуского района глава ЦИК начал с разговора о выборах акима района, отметив важность предстоя­щего события в развитии демократии в стране, подробно остановился на реформах в избирательной системе. Молодые люди также приняли участие в онлайн-опросе, аналогичном проведенному в Актау, – результаты оказались в основном схожими.

Нурлан Абдиров ответил на вопросы молодых жителей района. В частности, их интересовали квалификационные и возрастные требования, предъявляемые к кандидату в акимы, вопросы наблюдения и формирования составов участковых избирательных комиссий, ответственность за преждевременную агитацию, возможности отзыва избранных акимов. Речь шла также о совершенствовании дея­тельности участковых комиссий.

Также прошел практический семинар по обучению членов избирательных комиссий Бейнеуского района. В ходе тренингов, участие в которых приняли более 70 человек, продемонстрирован процесс голосования на участках с охватом всех его компонентов.

Во время пребывания в районе Нурлан Абдиров ознакомился с работой избирательных участков № 131, 135 и 114. Особое внимание он уделил обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, наличию различных форм их поддержки. Также было указано на важность создания необходимых условий для работы наблюдателей, отмечается в сообщении ЦИК РК.

Кроме того, Нурлан Абдиров провел совещание с членами избирательных комиссий, представителями местного исполнительного органа, районной прокуратуры, отделов полиции и по чрезвычайным ситуациям, посвященное вопросам организации в пилотном режиме выборов акима Бейнеуского района. Участники совещания доложили о проводимой ими подготовительной работе.

В завершение совещания председатель ЦИК отметил, что данная важная избирательная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом и на высоком организационном уровне. На всех организаторов возложена очень большая ответственность.