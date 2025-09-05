В рамках этого крупнейшего для Евразийского региона международного форума состоялся заинтересованный диалог финансовых институтов, бизнес-сообщества, госор­ганов и экспертов из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

– Одна из ключевых задач, которую ставит перед нами Глава государства, – это привлечение инвестиций, – подчеркнул, выступая перед участниками форума, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин. – Казахстану предстоит к 2029 году удвоить размер экономики. Для чего необходимо привлечь не менее 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций и довести уровень инвестиций в основной капитал до 23 процентов к ВВП. МФЦА занимает важное место в решении этой задачи. С момента своего создания МФЦА предлагает уникальную институциональную среду, основанную на принципах английского общего права, независимого регулирования и международных стандартов. Это укрепляет доверие глобальных инвесторов и позволяет международному центру служить платформой для устойчивого роста, движения капитала и инноваций.

Следует отметить, что сегодня на площадке МФЦА зарегистрировано более 4 тыс. компаний из 85 стран мира, из разных отраслей – от управления активами и финтеха до зеленых финансов и исламского банкинга. Общий объем их инвестиций в экономику Казахстана превысил 17 млрд долларов, что, по словам главы МНЭ, отражает возрастающую роль МФЦА как международной экосистемы, работающей не только во благо Казахстана, но и всего регио­на Центральной Азии и Восточной Европы.

– Ежегодный форум Astana Finance Days заслужил звание уникальной площадки на территории Евразии для обсуждения современных трендов и вызовов, а также поиска решений для них. Также AFD продолжает работать как платформа для заключения нового партнерства и объявления важных для рынка новостей. Например, на полях форума будет объявлено о новых возможностях для использования стейблкоинов, новых листингах в сфере цифровых активов и социальных облигаций, секторе исламских финансов, – в свою очередь отметил управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

По словам организаторов, форум продолжает задавать тренды в индустрии отечественных финансов. Так, в 2024 году на полях Astana Finance Days эксперты обсуждали создание венчурных студий и инвестиции в креативную индустрию, а спустя год в МФЦА уже зарегистрированы два венчурных фонда в креативных индустриях и три венчурные студии.

К примеру, в текущем году в финцентре зарегистрирован Tolqyn Film Fund – первый в Казахстане инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в производство художественных фильмов и анимации.

Также в рамках AFD 2024 было объявлено о разработке Академией МФЦА уникальных майнор-программ по финансовому профилю для ведущих вузов Казахстана. И уже сейчас они переданы двум вузам – SDU и AlmaU для внедрения в учебный процесс.

Кроме того, на полях форума Astana Finance Days 2025 прошла первая встреча Тюркского совета по зеленым финансам, созданного в 2024 году и имеющего постоянный секретариат в МФЦА. Во встрече приняли участие руководители и представители финансовых регуляторов, экономических и финансовых ведомств и фондовых бирж стран-участниц и наблюдателей Организации тюркских государств.