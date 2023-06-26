Обладатель Grammy Иманбек передал в музей свой платиновый диск

В ближайшее время платиновый диск обладателя премии Grammy известного казахстанского диджея Иманбека Зейкенова смогут увидеть посетители Павлодарского областного краеведческого музея имени Потанина, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщил руководитель музея Арман Алиакпаров, инициативу проявили сами музейные работники. Дело в том, что племянница главного хранителя фондов Алии Жомартовой вышла замуж за Иманбека, и Алия Зарлыковна предложила теперь уже своему родственнику передать что-то значимое для музея.
Иманбек откликнулся и помимо диска, врученного ему в 2021 году за совместный хит с Ритой Орой и Дэвидом Гетто, передал в музей сценическую толстовку.
В скором времени в музее подготовят тематическую экспозицию и выставят вещи первого и пока единственного обладателя Grammy из Казахстана.
К слову, в фондах музея насчитывается более 150 тысяч экспонатов. Есть среди них и другие сценические костюмы известных современников – выходцев из Павлодара. Например, платье солистки театра «Астана опера» Марии Мудряк, в свое время ставшей самой молодой оперной певицей с высшим образованием.
Отметим, что весной казахстанский диджей и музыкальный продюсер отдал на благотворительность диск, полученный за трек Sweet Dreams вместе с норвежским диджеем Аланом Уокером. Тогда Иманбек отозвался на акцию «100 семей, 500 детей» и пожертвовал диск в фонд Asar Ume.