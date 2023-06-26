Обладатель Grammy Иманбек передал в музей свой платиновый диск

Культура, Звезды, Музыка
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ближайшее время платиновый диск обладателя премии Grammy известного казахстанского диджея Иманбека Зейкенова смогут увидеть посетители Павлодарского областного краеведческого музея имени Потанина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: instagram.com/pavl_muzei

Как сообщил руководитель музея Арман Алиакпаров, инициативу проявили сами музейные работники. Дело в том, что племянница главного хранителя фондов Алии Жомартовой вышла замуж за Иманбека, и Алия Зарлыковна предложила теперь уже своему родственнику передать что-то значимое для музея.

Иманбек откликнулся и помимо диска, врученного ему в 2021 году за совместный хит с Ритой Орой и Дэвидом Гетто, передал в музей сценическую толстовку.

В скором времени в музее подготовят тематическую экспозицию и выставят вещи первого и пока единственного обладателя Grammy из Казахстана.

К слову, в фондах музея насчитывается более 150 тысяч экспонатов. Есть среди них и другие сценические костюмы известных современников – выходцев из Павлодара. Например, платье солистки театра «Астана опера» Марии Мудряк, в свое время ставшей самой молодой оперной певицей с высшим образованием.

Отметим, что весной казахстанский диджей и музыкальный продюсер отдал на благотворительность диск, полученный за трек Sweet Dreams вместе с норвежским диджеем Аланом Уокером. Тогда Иманбек отозвался на акцию «100 семей, 500 детей» и пожертвовал диск в фонд Asar Ume.

#культура #музыка #Павлодар #музей #звезда #Грэмми #диск #Иманбек

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