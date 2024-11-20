Обладатель «Золотой пальмовой ветви» приедет на кинофестиваль «Евразия» в Алматы

Фото: пресс-служба МКИ РК

Звездой XVII международного кинофестиваля «Евразия» станет прославленный на весь мир Нури Бильге Джейлан. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Нури Бильге Джейлан – выдающийся турецкий режиссёр, чьи работы неоднократно отмечались на Каннском кинофестивале. Его фильм «Зимняя спячка» в 2014 году удостоился высшей награды фестиваля – «Золотой пальмовой ветви».

Кроме того, Джейлан получил Гран-при жюри за фильмы «Отчуждение» и «Однажды в Анатолии». В 2008 году он был признан лучшим режиссёром за картину «Три обезьяны». Нури Бильге Джейлан получил 7 наград на Каннском кинофестивале.

«Признанный мастер кинематографа, Нури Бильге Джейлан – один из самых значимых режиссеров Турции, чьи фильмы покорили крупнейшие кинофестивали мира. В 2024 году он станет председателем жюри Международного конкурса кинофестиваля «Евразия», – отметила Диана Ашимова.

Помимо семи наград в Каннах, его работы отмечены на других престижных кинофорумах. В 2000 году фильм «Майские облака» получил премию ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии. Джейлан является обладателем более 97 наград на различных кинофестивалях по всему миру.

Нури Бильге Джейлан родился 26 января 1959 года в Стамбуле. Его имя неизменно ассоциируется с глубокими, поэтическими и интеллектуальными кинолентами. Джейлан известен своим уникальным авторским стилем, в котором гармонично сочетаются тонкая визуальная эстетика и философские размышления о человеческой природе, времени, одиночестве и памяти.

Как председатель жюри Международного конкурса кинофестиваля «Евразия», Нури Бильге Джейлан привнесет свой уникальный взгляд на кинематограф и культуру Востока и Запада.

Напомним, учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает МКИ РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.