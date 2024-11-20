Обладатель «Золотой пальмовой ветви» приедет на кинофестиваль «Евразия» в Алматы

Легенда мирового кино, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн, Нури Бильге Джейлан возглавит жюри международного конкурса кинофестиваля «Евразия»
Звездой XVII международного кинофестиваля «Евразия» станет прославленный на весь мир Нури Бильге Джейлан. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Нури Бильге Джейлан – выдающийся турецкий режиссёр, чьи работы неоднократно отмечались на Каннском кинофестивале. Его фильм «Зимняя спячка» в 2014 году удостоился высшей награды фестиваля – «Золотой пальмовой ветви».
Кроме того, Джейлан получил Гран-при жюри за фильмы «Отчуждение» и «Однажды в Анатолии». В 2008 году он был признан лучшим режиссёром за картину «Три обезьяны». Нури Бильге Джейлан получил 7 наград на Каннском кинофестивале.
«Признанный мастер кинематографа, Нури Бильге Джейлан – один из самых значимых режиссеров Турции, чьи фильмы покорили крупнейшие кинофестивали мира. В 2024 году он станет председателем жюри Международного конкурса кинофестиваля «Евразия», – отметила Диана Ашимова.
Помимо семи наград в Каннах, его работы отмечены на других престижных кинофорумах. В 2000 году фильм «Майские облака» получил премию ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии. Джейлан является обладателем более 97 наград на различных кинофестивалях по всему миру.
Нури Бильге Джейлан родился 26 января 1959 года в Стамбуле. Его имя неизменно ассоциируется с глубокими, поэтическими и интеллектуальными кинолентами. Джейлан известен своим уникальным авторским стилем, в котором гармонично сочетаются тонкая визуальная эстетика и философские размышления о человеческой природе, времени, одиночестве и памяти.
Как председатель жюри Международного конкурса кинофестиваля «Евразия», Нури Бильге Джейлан привнесет свой уникальный взгляд на кинематограф и культуру Востока и Запада.
Напомним, учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает МКИ РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.