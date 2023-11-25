Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу

Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации паломнического туризма, передает Kazpravda.kz

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По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию, сообщает Polisia.kz.

"Установлен факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение хаджа", – говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.

