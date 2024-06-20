Обнаружен новый вид растения?

Основной целью экспедиции стал выбор участка с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Индерский солянокупольный район ученые выбрали не случайно. Эта местность представляет высокую ценность для науки. Ботаники, зоологи, экологи провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса, описали биотопы. По результатам исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.), который в ближайшее время будет описан. Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и дальнейшего изучения биоразнообразия Казахстана.

Кроме того, впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был дос­товерно дополнен еще одним видом – водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой, в северозападной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера его находили в 1949–1950 годах. Его присутствие летом в необычном для водяных ужей месте может объясняться расселением от водоемов в места зимовок, а также половодьем реки Жайык в текущем году.