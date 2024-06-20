Обнаружен новый вид растения?
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Десять дней длилась международная научная экспедиция «Индер-2024», организованная учеными Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова при поддержке акимата Индерского района Атырауской области. В ее работе приняли участие профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Алексей Лактионов и его аспирантка Саягуль Ахмеденова, обучающаяся за счет средств ЗКУ по программе подготовки научных кадров, а также заведующий лабораторией экспериментальной экологии и акклиматизации растений Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Михаил Князев.