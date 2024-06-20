Обнаружен новый вид растения?

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Десять дней длилась международная научная экспедиция «Индер-2024», организованная учеными Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова при поддержке акимата Индерского райо­на Атырауской области. В ее работе приняли участие профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Алексей Лактионов и его аспирантка Саягуль Ахмеденова, обучающаяся за счет средств ЗКУ по программе подготовки научных кадров, а также заведующий лабораторией экс­периментальной экологии и акклиматизации растений Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Михаил Князев.

Фото предоставлено пресс-службой ЗКУ им. М. Утемисова

Основной целью экспедиции стал выбор участка с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Индерский солянокупольный район ученые выбрали не случайно. Эта местность представляет высокую ценность для науки. Ботаники, зоологи, экологи провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса, описали биотопы. По результатам исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.), который в ближайшее время будет описан. Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и дальнейшего изучения биоразнообразия Казахстана.

Кроме того, впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был дос­товерно дополнен еще одним видом – водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой, в северозападной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера его находили в 1949–1950 годах. Его присутствие летом в необычном для водяных ужей месте может объясняться расселением от водоемов в места зимовок, а также половодьем реки Жайык в текущем году.

#наука #растения #Индер-2024 #научная экспедиция

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