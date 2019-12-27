Обновлен список погибших при крушении самолета Bek Air: подтверждена гибель 12 человек

Общество
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Фото со страницы Дениса Кривошеева в Facebook
МВД РК распространило обновленный список погибших при крушении самолета Bek Air под Алматы, передает Kazpravda.kz.   

"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30, погибло 12 человек, в том числе командир экипажа. В различные медицинские учреждения г.Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефонам горячей линии поступило 603 звонка. Спасательные работы продолжаются.

Список погибших:

1. Николай Асташов, 1971 года рождения;
2. Рустам Кайдаров, 1940 года рождения;
3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения;
4. Базархан Карибаева, 1974 года рождения;
5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
6. Абай Нурбеков, 1986 года рождения;
7. Аршат Исина;
8. Сания Аманжол;
9. Дана Круглова, 1984 года рождения;
10. Каирхан Туматов, 1955 года рождения;
11. Валерий Ануфриев;
12. Имина Оспанова, 1963 года рождения.

Также сообщается, что Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 344 ч.3 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.

"Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов – сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алматы и Алматинской области, а также КЧС МВД. Обеспечена охрана места происшествия. Для организации работы на место прибыли заместители министра внутренних дел, генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин", – заключили в ведомстве.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. По предварительной информации, всего погибли 15 человек.

По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.

"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.

По данным МВД РК, создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84; ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18; ДЧС г.Нур-Султан: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24-51-47.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.

Ранее появился полный список пассажиров упавшего самолета.

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