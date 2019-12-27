Обновлен список погибших при крушении самолета Bek Air: подтверждена гибель 12 человек

Фото со страницы Дениса Кривошеева в Facebook
МВД РК распространило обновленный список погибших при крушении самолета Bek Air под Алматы, передает Kazpravda.kz
.
"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30, погибло 12 человек, в том числе командир экипажа. В различные медицинские учреждения г.Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по телефонам горячей линии поступило 603 звонка. Спасательные работы продолжаются. Список погибших
:
1. Николай Асташов, 1971 года рождения;
2. Рустам Кайдаров, 1940 года рождения;
3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения;
4. Базархан Карибаева, 1974 года рождения;
5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
6. Абай Нурбеков, 1986 года рождения;
7. Аршат Исина;
8. Сания Аманжол;
9. Дана Круглова, 1984 года рождения;
10. Каирхан Туматов, 1955 года рождения;
11. Валерий Ануфриев;
12. Имина Оспанова, 1963 года рождения.
Также сообщается, что Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 344 ч.3 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.
"Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов – сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алматы и Алматинской области, а также КЧС МВД. Обеспечена охрана места происшествия. Для организации работы на место прибыли заместители министра внутренних дел, генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин", – заключили в ведомстве.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал
за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. По предварительной информации, всего погибли
15 человек.
По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.
По данным МВД РК, создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84; ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18; ДЧС г.Нур-Султан: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24-51-47.По поручению
Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования
семьям погибших в авиакатастрофе людей.
Ранее появился полный список
пассажиров упавшего самолета.