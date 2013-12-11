Обновление в сельской медицине

Она оснащена современной медицинской аппаратурой, позволяющей обеспечить качественное медицинское обслуживание населения: дефибриллятором, электрокардиографом, современным гинекологическим оборудованием с дистанционным управлением. В амбулатории работают кабинеты врачебной и доврачебной помощи, стоматологический – с новейшей универсальной установкой в комплекте, забора крови – с биохимическими экспресс-анализаторами для определения холес­терина и глюкозы крови, физиотерапевтический, комната приема противотуберкулезных препаратов. В отдельных помещениях – аптека и дневной стационар на 5 коек.

Обеспечение лекарственными препаратами в дневном стационаре будет проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Теперь сельским жителям будут оказаны своевременные и качественные медицинские услуги, что позволяет решить поставленную Президентом страны задачу о сохранении и укреплении здоровья населения.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар