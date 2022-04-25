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«Оборотная схема»: работа вполсилы
Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

Заместителей акимов городов и областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания.

В Цифровом офисе Правительства Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, а также переходу к централизованному закупу медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация».

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Минис­терства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%. В частности, лук подорожал на 2,9%, капуста – на 2,8%, мясо птицы – на 2,5%, морковь – на 2,3%, сахар – на 1,5%. В разрезе регионов наибольший рост цен отмечен в Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%). По его словам, в рамках работы по контролю торговой надбавки в стране проведен обход 32 тыс. 308 магазинов «у дома» ­(охват 77%), в результате выявлено 358 нарушений. По всем фактам приняты соответствующие меры.

По информации министра сельского хозяйства Ербола Карашу­кеева, на сегодняшний день в Казахстане сформирован сущест­венный запас продовольствия (669 тыс. 841 тонна, без учета нового урожая), в том числе говядины, картофеля, муки, яиц, молока и других продуктов.

Премьер-министр РК также заслушал отчеты заместителя акима Нур-Султана Ерлана Бекмурзаева и заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, где нынче отмечен наибольший рост цен на СЗПТ, а также акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, где зафиксирована самая высокая стоимость капусты по республике (340 тенге за килограмм).

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что вопросы сдерживания цен имеют первоочередное значение.

– Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы», однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. До конца текущего месяца необходимо увеличить финансирование до 100 миллиардов тенге. По регионам, которые не доведут этот показатель до целевого уровня, будут рассмотрены предложения по наказанию курирующих заместителей акимов, – сказал глава Правительства.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами дано указание на регулярной основе проводить обновление баланса производства и потребления продовольствия, чтобы в оперативном порядке осуществлять прямые поставки сельхозпродукции для сдерживания цен.

Выступая по второму вопросу повестки, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что переход к централизованному закупу медицинской техники ТОО «СК-Фармация» проводится в соответствии с поручением Главы государства. В текущем году проект планируется осуществлять в пилотном режиме, а с 2023 года будут заключены долгосрочные договоры на условиях локализации либо контрактного производства оборудования.

По итогам обсуждения, сообщила пресс-служба Премьер-министра, Алихан Смаилов поручил профильному министерству доработать механизмы реализации централизованного закупа с учетом поднимаемых акиматами ­вопросов и внести в Правительство соответствующие предложения.

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