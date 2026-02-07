Если вы столкнулись с необязательностью или нечестностью на рынке оказания услуг, следует обращаться в департамент торговли и защиты прав потребителей, рекомен­дуют юристы Семея. И они знают, о чем говорят. Работающие там специалисты помогут не только пресечь нарушения, но и примут участие в разрешении споров.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из относительно недавних случаев, рассмотренных департаментом, произошел в Семее. Житель города заключил договор с ремонтной бригадой на внушительную сумму – 5,5 млн тенге. Однако обещанного ремонта в новой квартире семейчанин так и не дождался. Компания же, от имени которой действовали строители, проигнорировала предписание департамента об устранении допущенных нарушений законодательства.

– В положенный срок специалис­ты открыли проверку по контролю исполнения предписания, установили тот факт, что оно оставлено без внимания, и в соответствии с частью 3 статьи 462 КоАП РК составили протокол, с которым обратились в суд, – рассказал руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по области Абай Серикхан Нуртазин. – Игнорирование предписания обернулось для нерадивых ремонтников штрафом в размере 275 240 тенге.

Другая частая проблема – некачественное исполнение работ. В департамент поступила жалоба от жителя Семея, недовольного ремонтом балкона, за что ему пришлось выложить 700 тыс. тенге. Проверка подтвердила факт введения потребителя в заблуждение относительно качества.

Продавец получил протокол об административном нарушении и предписание. Закон «О защите прав потребителей» четко указывает: недостатки должны быть устранены в течение 10 дней, если иной срок не оговорен в договоре.

Правда, в департаменте пошли навстречу ремонтной бригаде в дни, когда за окном стояли сорокаградусные морозы. По понятным причинам люди физически не смогли бы выполнить работу. Морозы отступили, и теперь ремонтникам придется исправить все недочеты в сроки, указанные в предписании, в противном случае будет выписан штраф в размере 100 МРП (1 МРП – 4 325 тенге).

Департамент предупреждает предпринимателей об ответственности за неисполнение законных предписаний. В таких случаях предусмотрены административные штрафы от 100 МРП и выше.

– Если вы столкнулись с нарушением своих прав как потребителя, не оставайтесь в стороне! Обратитесь в департамент торговли и защиты прав пот­ребителей. Ваше обращение будет рассмотрено, – призвал Серикхан Нуртазин.

В прошлом году специалисты департамента помогли более чем 800 жителям области Абай. Благодаря их усилиям потребителям были возвращены деньги, заменены некачественные товары. Наиболее частые обращения касались розничной торговли, ремонта бытовой техники и электронной торговли.

В департаменте рассказали, что потребитель имеет право направить письменную претензию продавцу, производителю или исполнителю в случае выявления дефектов товара, некачественно выполненной работы или оказанной услуги. Ответчики обязаны отреа­гировать на претензию в течение 10 дней. Отсутствие ответа – тоже нарушение, влекущее за собой административную ответственность.

В минувшем году за игнорирование предписаний к ответственности были привлечены 12 предпринимателей.

– По сравнению с 2024 годом число обращений в департамент увеличилось на 18 процентов, что свидетельствует о росте правовой грамотности населения и доверии к работе ведомства, – заключил Серикхан Нуртазин.