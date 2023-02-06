Казахстанцев среди погибших и пострадавших при землетрясении в Турции нет – МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства сообщил, есть ли среди пострадавших от землетрясения в Турции казахстанцы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

"По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений от граждан Казахстана после массивного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. К настоящему времени пострадавших или погибших граждан РК в списках нет", – сообщил Смадияров.

Он также отметил, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в десяти провинциях страны погибли 284 человека, получили ранения не менее 2 323 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения.