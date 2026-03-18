Образовательные стандарты пересмотрят в РК

150

Ключевой акцент будет сделан на укрепление начального звена образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения ориентировано усилить содержание учебных программ и обновить учебный фонд. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает Kazpravda.kz

«Особое внимание будет уделено развитию IT-отрасли и цифровых компетенций. Это позволит сформировать у подрастающего поколения необходимые знания и навыки, обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов и укрепить потенциал страны в условиях стремительного технологического развития», — сказала Жулдыз Сулейменова.

Ключевой акцент, как отметила министр, будет сделан на укрепление начального звена образования, поскольку именно на этом этапе закладываются базовые знания, навыки и ценности, формирующие дальнейшую образовательную траекторию ребенка. Будут не только пересмотрены содержание учебных программ, но и качество учебников, а также ежегодно 1-классники будут обеспечены рабочими тетрадями по основным предметам.

Также в звене с 5-го по 9-й класс важным фактором становятся изменения на рынке труда и ориентация экономики на развитие человеческого капитала. Эти процессы создают предпосылки для пересмотра образовательных стандартов с акцентом на углубленное изучение фундаментальных наук.

Учебные программы будут нацелены на последовательное закрепление фундаментальных знаний. В старшей школе законодательно закрепят обязательное изучение всех ключевых предметов.

#Образование #реформа #конституция

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]