Образовательные учреждения Атырау подозревают в пропаганде нетрадиционной религии среди детей

В Атырау благотворительные учреждения "Ақжайық", "Аиша ана", "Береке", "Еділ", "Сарайшық", где проживает 82 несовершеннолетних ребенка, подозреваются в пропаганде нетрадиционного течения, передает Кazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress .

Фото: atpress.kz

Согласно данным управления образования Атырауской области, в ходе проверки в учреждениях были обнаружены стенды, литература, обучающие религиозной грамотности.

Во время встречи с родителями выяснилось, что они называют эти организации «медресе». Хуже того, дети живут здесь на основании доверенности родителей. А это незаконно.

Управление образования направило письма во все компетентные органы, была создана исследовательская группа. В результате проверки выяснилось, что в учреждениях не соблюдались меры безопасности, не было условий для умственного и физического развития, более того, не созданы условия для проживания детей. В них нет учителей-предметников и даже техничек.

"Была организована встреча с родителями, где их предупредили, что детям находиться здесь небезопасно. По данному факту на сегодняшний день управлением предприняты соответствующие мероприятия. Сотрудникам благотворительных учреждений были даны рекомендации направить детей домой. Образовательные учреждения должны работать только в рамках закона", - сообщили в ОблУО.

Отметим, что сегодня в Казахстане проводится расследование деятельности сети пансионатов, действовавших под эгидой благотворительной организации "Жибек жолы".