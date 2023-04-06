На треть подорожали обручальные кольца в Казахстане

Самое заметное удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области - на 71,6%. Следом идут Жетысуская – на 61,7% и Алматинская – на 60,1% области.

Фото: olx.kz

Цены на ювелирные изделия в Казахстане выросли на треть за год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным аналитиков, ювелирные изделия и часы в стране по итогам февраля 2023 года подорожали сразу на 33,2% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял 6,2%.

Так, золотые обручальные кольца в РК подорожали за год на 35,6%, в то время как годом ранее рост составлял 5,7%.

Самое заметное удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области - на 71,6%. Следом идут Жетысуская – на 61,7% и Алматинская – на 60,1% области.

Меньше всего стоимость таких колец выросла в Актюбинской на – 3,7%, Атырауской – на 6,9% и Западно-Казахстанской на 10,7% областях.

Производство ювелирных и аналогичных изделий за январь-февраль 2023 года составило 212 млн тенге - на 6,3% больше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Алматы лидирует по росту объема производства среди регионов страны. Так, за год рост составил 95,4 млн тенге.

В целом за 12 месяцев прошлого года производство ювелирных и аналогичных изделий составило 1,4 млрд тенге, что на 4,4% больше по сравнению с январем–декабрем 2021 года, когда показатель составлял 1,3 млрд тенге.