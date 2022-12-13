Обручальные кольца подорожали в Казахстане

В Казахстане, по данным экспертов, выпуск ювелирных изделий в реальном выражении сократился на 3,2%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz .

С начала года в Казахстане, по данным портала, произведено ювелирных и аналогичных изделий на 1,15 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 4,1% в денежном выражении. При этом в реальном выражении выпуск в секторе сократился на 3,2%.

Цены на ювелирные изделия в текущем году также заметно выросли. Так, золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022-го подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Дороже всего такие кольца стоят в Северо-Казахстанской области: здесь цены на них выросли сразу на 71,6% за год. Далее идут Жетысуская и Алматинская области: на 68,3% и на 66,6% соответственно.

Заметный рост был также зафиксирован в Астане, Восточно-Казахстанской области, Алматы и Акмолинской области (на 44,9%).

Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Следует отметить, что за январь–сентябрь 2022 года в РК было зарегистрировано 98,3 тыс. браков, что является самым низким показателем за все последние годы, если не учитывать «коронакризисный» 2020 год.