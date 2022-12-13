Обручальные кольца подорожали в Казахстане

Общество
Диасов Ораз
корреспондент

В Казахстане, по данным экспертов, выпуск ювелирных изделий в реальном выражении сократился на 3,2%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz.

С начала года в Казахстане, по данным портала, произведено ювелирных и аналогичных изделий на 1,15 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 4,1% в денежном выражении. При этом в реальном выражении выпуск в секторе сократился на 3,2%.

Цены на ювелирные изделия в текущем году также заметно выросли. Так, золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022-го подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Дороже всего такие кольца стоят в Северо-Казахстанской области: здесь цены на них выросли сразу на 71,6% за год. Далее идут Жетысуская и Алматинская области: на 68,3% и на 66,6% соответственно.

Заметный рост был также зафиксирован в Астане, Восточно-Казахстанской области, Алматы и Акмолинской области (на 44,9%).

Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Следует отметить, что за январь–сентябрь 2022 года в РК было зарегистрировано 98,3 тыс. браков, что является самым низким показателем за все последние годы, если не учитывать «коронакризисный» 2020 год.

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 декабря
Казацкий алашординец
Дебошира и тирана – к ответственности
Звезды ринга в Казахстане
«Золотая домбра» остается на юге
Женщина скончалась, спрыгнув с моста в Кызылорде
Музыка новых свершений
Разговоры о важном
Без бюрократии
Цену куриному яйцу знают птицеводы
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом
На кинофестивале «Евразия» вручены первые призы
Обручальные кольца подорожали в Казахстане
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Комиссионка: игра по своим правилам?
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Несовершеннолетняя занималась проституцией в Уральске – видео
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону

Читайте также

Президент , Правительство , Сельское хозяйство , Общество , Занятость
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, р…
Общество
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Общество
Дебошира и тирана – к ответственности
Общество
Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова передано в суд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]