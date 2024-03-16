Обряд «тұсау кесу» одновременно провели в Жетысу 50 малышам

Считается, что дальнейший путь ребенка будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Жетысу

В Талдыкоргане провели обряд перерезания пут сразу 50 детям, тем самым установив новый рекорд, официально занесенный в Книгу рекордов Казахстана, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Для проведения обряда, который по обычаю начался с «бата беру», были приглашены государственные и общественные деятели, заслуженные педагоги и врачи.

- Данное событие официально внесено в Книгу рекордов Казахстана. В связи с этим вручаю соответствующий сертификат, подтверждающий этот факт, - сказал директор департамента регистрации рекордов Бахытжан Тастулеков.

Обряд «Тұсау кесу» – это разрезание пут на ногах ребенка, чтобы его дальнейшая жизненная дорогая была легкой и светлой, проводится он и для укрепления первых шагов ребенка. Считается, что дальнейший путь малыша будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы.

После разрезания пут малыша за руку ведут дальше по дорожке из белой ткани, в конце которой его ждут разные предметы, что малыш выберет, с тем и дальше будет связана его судьба.