Общая страна – общий путь развития

Как отмечает заместитель председателя областной АНК на общественных началах Дильфура Байрахтарова, в регионе созданы все условия для обеспечения культуры меж­этнических отношений, мира и общественного согласия.

– Всего в Приаралье проживают представители более чем 35 этносов, – рассказывает она. – В областном Доме дружбы работает 11 этнокультурных объединений. В том числе их членами являются потомки тех, кого в 30–40-е годы прошлого века депортировали в нашу страну. Казахская земля стала для них родной, и они на равных со всеми работают во благо Казахстана во всех сферах жизни общества.

Для областной АНК 2024 год оказался весьма плодотворным. Прошлым летом на ХХVI сессии областной АНК на тему «Единство во имя созидания и процветания» был выдвинут ряд инициатив для развития казахстанского общества. В частности, на советах старейшин и матерей обсуждались вопросы повышения родительской роли в семье, воспитания и здоровья потомства, профилактики заболеваний.

Кроме того, рассмотрены воп­росы по актуализации проектов, касающихся развития этномедиа­ции, организации встреч профессиональных и общественных медиаторов. Важным моментом в истории АНК стало и то, что казахстанская организация «Ассамблея жастары» присоединилась к международному молодежному сообществу ЮНЕСКО – молодые казахстанцы расширили доступ к меж­дународным гуманитарным инициативам под эгидой ООН.

Большую работу проводят в регионе национальные культурные центры. Как сообщила глава областного общественного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» Елена Ан, в прошлом году в Кызылорде был реконструирован Мемориальный комплекс народного героя Кореи Хон Бом До.

– В октябре прошлого года Кызылорду посетил председатель Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик, – рассказала Елена Ан. – В ходе визита были обсуждены важные вопросы, направленные на развитие взаимосвязей, решение проблем в экосистеме региона, вызванных высыханием Аральского моря. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с передовыми экологическими и научно-инновационными компаниями Кореи.

В регионе по соглашению между Кызылординским университетом им. Коркыта-ата и Сеульским национальным университетом науки и технологий открыт Институт искусственного интеллекта. Акиматом области и Министерством науки и высшего образования РК выделено 100 грантов. А еще с 2025 года студенты университета по прог­рамме двойного диплома будут обучаться в Сеуле. Освоение IT-специальностей открывает кызылординской молодежи огромные возможности для развития.

В честь 30-летия АНК Ассоциация корейцев Казахстана в течение десяти дней проводила культурные, познавательные, спортивные, интеллектуальные мероприятия в честь главного праздника корейцев – Соллаль. Планируется, что в рамках юбилея подобные десятидневки организуют все этнокультурные объединения области.

В регионе большая работа проводится и по вопросу овладения государственным языком. Как отметил Глава государства: «Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. Он должен стать инструментом, открывающим путь научному прогрессу и передовым достижениям образования».

Представители областной ассамблеи в Доме дружбы открыли кабинет по изучению языков. За год в нем государственному языку обучились около 70 человек. Кроме того, все желающие повышают речевое мастерство в клубе казахского языка «Мәміле».

В целом Кызылординская область – регион, где значительная часть представителей различных этносов свободно владеет казахским языком. К примеру, в полиэтническом селе «Третий Интернационал» турецкие, корейские, русские дети не только разговаривают и поют на казахском языке, но и посещают кружки по обучению игре на кобызе, домбре. Этносы, обучаю­щиеся в смешанной школе города, участ­вуют и выигрывают в состязаниях по различным видам казахских национальных игр.

Как сообщил глава областного управления общественного развития Руслан Каюпов, 2025 год обещает стать ярким и насыщенным важными событиями и юбилейными датами.

– Сто лет назад Кызылорда стала столицей Казахстана, именно здесь нашему народу было возвращено исторически верное название – «казахи» – и город Акмешіт был переименован в Кзыл-Орду, – отметил Руслан Каюпов. – Кроме того, мы всем миром отметим 80-летие Великой Победы и другие даты. В рамках празднования 30-летия АНК по разработанному комплекс­ному плану реализуем проекты «Тамырлас», «Біртұтас қоғам: келісім мен сенім», «Ассамблея айнасы», «Бірлігіміз әралуандықта», «Адал азамат», «Жомарт жан», «Мемлекеттік тіл – этносаралық қатынас тілі», «Жаңа толқын», «Елдесу және татуласу», «Академия АНК» и другие.

В регионе намерены провести республиканскую научно-поз­навательную конференцию, респуб­ликанский форум молодежи, межрегиональное мероприятие «Достық әуендері», фестиваль «Две звезды», семейные конкурсы, благотворительные акции и другие социально значимые мероприятия.

В рамках юбилейного года при поддержке акима области, председателя областной АНК Нурлыбека Налибаева будут выпущены 30-минутный специальный документальный фильм и фотоальбом. В них будут отражены история областной АНК, ее ценности и достижения.