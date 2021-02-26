Обсуждены вопросы сотрудничества
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Борис Ленский
Эти вопросы были обсуждены в ходе первого заседания министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Участие в нем приняли руководители энергетических ведомств Азербайджана, Казахстана и Турции, представители энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручениям по вопросам энергетики и климата МИД Венгрии в качестве страны – наблюдателя в совете.