Обсуждены вопросы сотрудничества

Эти вопросы были обсуждены в ходе первого заседания министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Участие в нем приняли руководители энергетических ведомств Азербайджана, Казахстана и Турции, представители ­энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручениям по вопросам энергетики и климата МИД Венгрии в качестве страны – наблюдателя в совете.

Таким образом, к налаженному сотрудничеству стран – членов Тюркского совета в таких областях, как торговля, здравоохранение, образование и туризм, добавится механизм взаимодействия в сфере энергетики.

Главы минэнерго стран Совета также обсудили создание благоприятной инвестиционной среды для развития возобнов­ляемых источников энергии. Кроме этого, между государствами планируется обмен опытом в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий.

По итогам заседания министр энергетики РК Нурлан Ногаев проинформировал коллег о готовности провес­ти второе заседание минист­ров энергетической отрасли Тюркского совета в 2022 году в ­Казахстане.