Обучение и подготовка

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров посетил с рабочим визитом Актюбинскую область для оказания правовой, методической и организационной помощи избирательным комиссиям в ходе подготовки к выборам акимов районов и городов областного значения, депутата городского мас­лихата вместо выбывшего.

Константин Петров встретился с членами избирательных комиссий Уилского, Кобдинского и Иргизского районов, города Актобе, областной избирательной комиссии, с которыми обсудил вопросы, касающиеся подготовки и проведения предстоящих выборов, правового регулирования агитационной дея­тельности, работы с избирательными бюллетенями, обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью, условий работы наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, представителей средств массовой информации.

Заместитель председателя ЦИК РК принял участие в обучающих мероприятиях районных избирательных комиссий для членов участковых избирательных комиссий. Основной акцент на тренингах традиционно был сделан на отработке практичес­ких кейсов по работе участковой комиссии до дня голосования и непосредственно в день выборов, порядке заполнения форм избирательных документов, взаимодействии членов участковых комиссий с другими участниками избирательного процесса. Всего в данных мероприятиях приняли участие более 180 членов участковых избирательных комиссий региона.

Также проверена готовность избирательных участков в районах и городе Актобе, которые будут принимать участие в предстоящих выборных кампаниях.

Как отмечается в сообщении ЦИК, 29 октября 2023 года состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 округе в 11 регионах, 5 ноября 2023 года – выборы акимов 45 пилотных районов и городов областного значения.