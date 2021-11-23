Объявлен состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике на предстоящем первенстве мира Спорт

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике объявил состав на участие в первенстве мира, которое с 7 по 17 декабря пройдет в столице Узбекистана Ташкенте. При формировании команды были учтены результаты прошедшего чемпионата страны, который состоялся в Талдыкоргане. И стоит отметить, что большая часть завоеванных золотых медалей тогда пришлась на молодых штангистов.



На первенстве планеты нашу страну представят следующие ­спорт­­с­мены: в весе до 55 кг – Арли Чонтей, до 96 кг – сразу два атлета: Нургиса Адилетулы и Артем Антропов, до 81 кг – Карина Кузганбаева и свыше 87 кг – Айзада Муптильда.

