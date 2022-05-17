Фото: Almaty.tv
Образование
Объявлена дата приёма документов по программе "Болашак"

23 мая стартует прием документов по Международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по
программам магистратуры, докторантуры и резидентуры. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг Egov.kz.

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

«По поручению Главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе «Болашак» увеличено до 60%. Это такие специальности, как «Инженерные системы и сети», «Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением», «Аналитика больших данных», «Технология новых материалов», «Управление базами данных», «Авиационная техника и технологии», «Машиностроение», «Промышленная автоматизация» и другие», – отметил председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин.

Всего в этом году Перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки. По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в Перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом, Перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.

Отметим, что конкурсный отбор на присуждение Международной стипендии «Болашак» проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Перечень приоритетных специальностей: https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/specialnosti

Список рекомендуемых вузов: https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/vuzy

Список необходимых документов: https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/kak-podat-dokumenty

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