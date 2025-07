Фото: instagram.com/backstreetboys/

Астана стремительно укрепляет статус музыкальной столицы, привлекая артистов мирового уровня. 21 сентября 2025 года страну ждёт историческое событие — впервые за всю карьеру легендарная поп-группа Backstreet Boys даст концерт в Астане, сообщает Kazpravda.kz

На сцену выйдут все пять участников оригинального состава: Ник Картер, Эй Джей Маклин, Хауи Доро, Кевин Ричардсон и Брайан Литрелл. В программе прозвучат ключевые хиты, покорившие чарты по всему миру — I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back), As Long As You Love Me, Show Me The Meaning of Being Lonely, Shape of My Heart, а также композиции из новых альбомов.

В 2025 году Backstreet Boys выступают с масштабной резидентурой Into The Millennium на сцене Sphere в Лас-Вегасе — самого технологически продвинутого концертного зала в мире. Билеты на 21 шоу были раскуплены менее чем за сутки. Этот тур уже называют одним из самых быстро распроданных в истории поп-музыки.

Специальной особенностью шоу стал белый дресс-код, и организаторы приглашают казахстанских зрителей присоединиться к мировому тренду — надеть белое и окунуться в атмосферу ярких 2000-х вместе с любимыми хитами.

Организатором концерта в Астане является компания Astana Concert. Концерт состоится 21 сентября на стадионе «Астана Арена».

Компания успешно реализует крупнейшие международные проекты, включая предстоящие концерты Дженнифер Лопес, которые состоятся 1 и 10 августа 2025 года.

«Продажи билетов на концерт Backstreet Boys в формате пресейла стартуют 14 июля для держателей карт Freedom Bank. 15 июля продажи будут доступны на сайте Ticketon.kz с 10 способами оплаты, включая рассрочку», — пояснили организаторы.

По поводу предстоящего музыкального вечера высказался заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Азамат Белкайыров.

«Развитие событийного туризма — эффективный инструмент популяризации бренда страны и её национального культурно-исторического наследия. Каждое такое событие, — будь то гастроли Хосе Каррераса или выступление Дженнифер Лопес предоставляет синергетический эффект, который выражается в том, что укрепляется репутация нашей страны, как носителя современных гуманитарных ценностей», — считает он.

По его словам, в организацию и проведение таких масштабных ивентов вовлекается большое число молодых людей, представляющих культуру, бизнес, волонтерское движение и «фанатов» из разных стран. Следовательно, повышается качество «культурного капитала» страны, улучшается её имидж.

Также он добавил, что позитивный опыт проведения таких масштабных мероприятий в прошлые годы уже привел к тому, что Казахстан стали воспринимать, как государство, не чуждое современным трендам в сфере культуры, но при этом сохраняющее свои национальные традиции.

Особую символику приобретает выступление в Астане 21 сентября, ведь именно в этот день во всём мире отмечается Международный день мира. Для Казахстана, традиционно выступающего за диалог, толерантность и солидарность между народами, это событие станет отражением главных гуманитарных ценностей страны.

В рамках подготовки к концерту между Astana Concert и нацкомпанией Kazakh Tourism был подписан меморандум о сотрудничестве для привлечения туристов через масштабные события.

«При Kazakh Tourism создан штаб с участием ведущих туроператоров. Основная цель – разработка и продвижение пакетированных предложений для туристов, включающих билет на концерт. На концерт Backstreet Boys мы ожидаем туристов из более чем 40 стран. Такой подход уже показал свою эффективность на примере концерта Дженнифер Лопез в Астане, где ожидается 10 тыс. туристов и в Алматы — 8 тыс. туристов», — отметил директор департамента сопровождения проектов АО «Национальная компания Kazakh Tourism Алишер Турсын.

Кроме того, ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism» создано для комплексного развития туристской отрасли города, в том числе формирования привлекательного событийного календаря.

«Мы делаем всё возможное для создания комфортной и безопасной среды для гостей столицы, чтобы каждый визит оставлял яркие впечатления и желание вернуться снова. В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса к Астане со стороны международных артистов, организаторов и туристов. Город всё чаще становится площадкой для масштабных мероприятий, и это закономерный результат развития инфраструктуры, накопленного опыта и системной работы в сфере туризма. Проведение таких масштабных мероприятий, как концерт Backstreet Boys, привлекает в город платежеспособных туристов, стимулирует экономику и усиливает интерес к столице на международной арене», — руководитель Центра развития туризма «Астана Туризм» акимата Астаны Артем Квашук.

Спикер напомнил, что в Астане функционирует 299 гостиниц, в том числе 9 – пятизвездочных, а также около 100 отелей категории 3-4 звезды. С каждым годом Астана укрепляет статус города событий - если в прошлом году было проведено 128 мероприятий, то в этом запланировано уже 201.

Подобные мероприятия оказывают выраженный мультипликативный эффект — это рост загрузки гостиниц, увеличение потока в рестораны, транспорт, торговые и культурные объекты. Один концерт становится толчком для десятков смежных отраслей.