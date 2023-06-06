Объявлена дата запуска карты для этнических казахов "Ата жолы"

С июля 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, получив карту «Ата жолы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Целью внедрения карты «Ата жолы» является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане.

«Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство на 10 лет.

Этнический казах с картой «Ата жолы» будет отличаться от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами РК и кандасами», – пояснили в Минтруда.

Обладатель карты «Ата жолы» сможет пользоваться правами на получение:

- социальных выплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;

- трудоустройства в Казахстане в соответствии с Трудовым кодексом РК и Законом РК «О миграции населения»;

- предпринимательскую деятельность в Казахстане в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;

- получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с Законом РК «Об образовании»;

- получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с Законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;

- приобретение гражданства Казахстана в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

«Лица, обладающие картой «Ата жолы», не имеют прав избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления нашей страны, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

Кроме того, карта «Ата жолы» признается недействительной, если ее владелец получит гражданство Казахстана», – уточнили в МТСЗН.

Обладатели карты сами выбирают регион расселения для работы либо ведения бизнеса.

Об алгоритме получения карты «Ата жолы» Минтруда сообщит дополнительно.