Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy

В мире, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Объявлен список кандидатов на премию лучшему спортсмену мира 2023 года по версии Laureus World Sports Academy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: Getty Images / Buda Mendes

В список номинантов вошли аргентинский форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси, нападающий "Манчестер Сити" норвежец Эрлинг Холанд, теннисист Новак Джокович и чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Макс Ферстаппен.

В число кандидатов также вошли шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и американский бегун Ноа Лайлс.

Из числа женщин номинантками стали футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати, первая ракетка мира Ига Швентек, горнолыжница Микаэла Шиффрин, бегуньи Шерика Джексон, Фейт Кипьегон и Ша'Карри Ричардсон.

На звание лучшей команды претендует английский "Манчестер Сити", сотворивший победный требл по окончании сезона 2022/23.

Церемония награждения пройдет 22 апреля.

#Спорт #мир #номинанты #Laureus World Sports Academy

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