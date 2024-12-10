Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила номинантов на премию «Золотой глобус». Претендентов перечислили в прямом эфире на YouTube из Лос-Анджелеса актеры Минди Калинг («Офис») и Моррис Честнат («Шафер»), передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Лидером по числу номинаций стал криминальный мюзикл «Эмилия Перес», на днях удостоившийся главной награды Европейской киноакадемии.

Актриса Виола Дэвис, известная по фильмам «Прислуга», «Ма Рейни: Мать блюза», «Женщина-король», будет удостоена почетной премии «Золотой глобус» — награды имени Сесиля Б. Де Милля. Она присуждается с 1952 года за выдающиеся заслуги в кинематографе. А Тед Дэнсон получит премию Кэрол Бернетт за многолетнюю телевизионную карьеру.

82-я церемония вручения «Глобусов» состоится 5 января и будет показана в эфире телеканала CBS и на Paramount+. Ведущей церемонии станет стендап-комик Никки Глейзер.

Список номинантов на премию «Золотой глобус»:

Лучшая драма:

«Бруталист»

«Дюна: Часть 2»

«Конклав»

«Мальчишки из «Никеля»

«Никому не известный»

«Пятое сентября»

Лучшая комедия или мюзикл:

«Анора»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Настоящая боль»

«Претенденты»

«Субстанция»

«Эмилия Перес»

Лучший актер второго плана:

Юра Борисов, «Анора»

Киран Калкин, «Настоящая боль»

Эдвард Нортон, «Полный неизвестный»

Гай Пирс, «Бруталист»

Джереми Стронг, «Ученик»

Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2»

Лучшая актриса второго плана:

Изабелла Росселлини, «Конклав»

Маргарет Куолли, «Субстанция»

Ариана Гранде, «Злая»

Зои Салдана, «Эмилия Перес»

Фелисити Джонс, «Бруталист»

Селена Гомес, «Эмилия Перес»

Лучший режиссер:

Эдвард Бергер, «Конклав»

Шон Бэйкер, «Анора»

Брэйди Корбет, «Бруталист»

Жак Одиар, «Эмилия Перес»

Паял Кападиа, «Все, что нам кажется светом»

Корали Фаржа, «Субстанция»

Лучшая мужская роль в фильме (драма):

Эдриан Броуди, «Бруталист»

Колман Доминго, «Синг-Синг»

Дэниэл Крэйг, «Квир»

Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»

Рэйф Файнс, «Конклав»

Тимоти Шаламе, «Совершенный незнакомец»

Лучшая мужская роль в фильме (мюзикл и комедия):

Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»

Хью Грант, «Еретик»

Габриэль ЛаБелль, «Субботний вечер»

Джесси Племонс, «Виды доброты»

Глен Пауэлл, «Я не киллер»

Себастьян Стэн, «Другой человек»

Лучшая женская роль в фильме (драма)

Памела Андерсон, «Шоугерл»

Анджелина Джоли, «Мария»

Николь Кидман, «Плохая девочка»

Тильда Суинтон, «Комната по соседству»

Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»

Кейт Уинслет, «Великая»

Лучшая женская роль в фильме (мюзикл и комедия):

Эми Адамс, «Ночная сука»

Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»

Зендея, «Претенденты»

Деми Мур, «Субстанция»

Майки Мэдисон, «Анора»

Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший сценарий:

«Эмилия Перес» (Жак Одиар)

«Анора» (Шон Бэйкер)

«Бруталист» (Брэйди Корбет и Мона Фастволд)

«Настоящая боль» (Джесси Айзенберг)

«Субстанция» (Корали Фарда)

«Конклав» (Питер Строан)

Лучший саундтрек:

«Конклав» (Фолькер Бертельман)

«Бруталист» (Дэниэл Блумберг)

«Дикий робот» (Крис Бауэрс)

«Эмилия Перес» (Камилль, Клеман Дюколь)

«Претенденты» (Трент Резнор, Аттикус Росс)

«Дюна: Часть вторая» (Ханс Циммер)

Лучший драматический сериал:

«День шакала»

«Дипломатка»

«Мистер и миссис Смит»

«Сёгун»

«Медленные лошади»

«Игра в кальмара»

Лучший комедийный/музыкальный сериал:

«Начальная школа «Эбботт»

«Медведь»

«Джентльмены»

«Хитрости»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

Лучший мини-сериал или телефильм:

«Олененок»

«Все совпадения неслучайны»

«Монстры: История братьев Менендес»

«Рипли»

«Пингвин»

«Настоящий детектив: Страна ночи»

Лучшая мужская роль в телесериале (драма):

Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»

Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»

Гэри Олдман, «Медленные лошади»

Эдди Редмэйн, «День Шакала»

Хироюки Санада, «Сёгун»

Билли Боб Торнтон, «Землевладелец»

Лучшая женская роль в телесериале (драма):

Кэти Бейтс, «Мэтлок»

Эмма Д'Арси, «Дом Дракона»

Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»

Кира Найтли, «Черные голуби»

Кери Рассел, «Дипломат»

Анна Савай, «Сёгун»

Лучшая мужская роль в телесериале (мюзикл и комедия):

Адам Броди, «Никто этого не хочет»

Тед Дэнсон, «Человек внутри»

Стив Мартин, «Убийства в одном здании»

Джейсон Сигел, «Уменьшение»

Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая женская роль в телесериале (мюзикл и комедия):

Айо Эдебири, «Медведь»

Наташа Лионн, «Покерфейс»

Квинта Брансон, «Начальная школа «Эбботт»

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»

Селена Гомес, «Убийства в одном здании»

Эль Фаннинг, «Великая»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма:

Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)

Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Кристин Милиоти («Пингвин»)

София Вергара («Грисельда»)

Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против «Лебедей»)

Кейт Уинслет («Режим»)

Лучший актер мини-сериала или телефильма:

Колин Фаррелл («Пингвин»)

Ричард Гэдд («Олененок»)

Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»)

Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»)

Юэн Макгрегор («Джентльмен в Москве»)

Эндрю Скотт («Рипли»)

Лучшая актриса второго плана на телевидении:

Лиза Колон-Зайас («Медведь»)

Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Дакота Фаннинг («Рипли»)

Джессика Ганнинг («Олененок»)

Эллисон Дженни («Дипломатка»)

Кали Рейс («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лучший актер второго плана на телевидении:

Таданобу Асано («Сёгун»)

Хавьер Бардем («Монстры: История братьев Менендес»)

Харрисон Форд («Терапия»)

Джек Лауден («Медленные лошади»)

Диего Луна («Машина»)

Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Лучший анимационный фильм:

«Поток» (реж. Гинтс Зильбалодис)

«Головоломка 2» (реж. Келси Манн)

«Мемуары улитки» (реж. Адам Эллиот)

«Моана 2» (реж. Дэвид Деррик-мл., Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер)

«Уоллес и Громит: самая дикая месть» (реж. Мерлин Кроссингэм, Ник Парк)

«Дикий робот» (реж. Крис Сандерс)

Лучший фильм на иностранном языке:

«Все, что нам кажется светом» (реж. Паял Кападиа)

«Эмилия Перес» (реж. Жак Одиар)

«Девушка с иглой» (реж. Магнус ван Хорн)

«Я все еще здесь» (реж. Вальтер Саллес)

«Семя священного инжира» (реж. Мохаммад Расулоф)

«Горная невеста» (реж. Маура Дельперо)

Кинематографические и кассовые достижения:

«Чужой: Ромул» (реж. Феде Альварес)

«Битлджус Битлджус» (реж. Тим Бертон)

«Дэдпул и Росомаха» (реж. Шон Леви)

«Гладиатор 2» (реж. Ридли Скотт)

«Головоломка 2» (реж. Келси Манн)

«Смерч 2» (реж. Ли Айзек Чун)

«Злая» (реж. Джон М. Чу)

«Дикий робот» (реж. Крис Сандерс)

Ранее были объявлены претенденты на звание «Человек 2024 года». Имя победителя станет известно уже послезавтра, 12 декабря.