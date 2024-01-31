Обязаны ли родители помогать с внуками?

Если раньше забота старшего поколения о внуках была необходимостью, то сегодня это становится больше зовом души, личным выбором – быть рядом. Наш менталитет все еще не примирился с институтом нянь и гувернанток. Мы все еще в большинстве своем считаем, что эти роли автоматичес­ки должны взять на себя наши родители. Но хотят ли они этого? Или, может быть, им по душе наконец-то пожить для себя, путешествовать, пойти на сальсу или йогу, заняться тем, на что в молодости так и не хватило времени и сил?

Когда-то уход за внуками был обязанностью. А как же иначе? Молодежь работает – старики дома следят за детьми. Но сегодня ситуация меняется, современные бабушки и дедушки порой дадут фору молодежи. Они активны, любознательны, с громадьем планов, но все же у многих, как мне кажется, в подкорке мозга сидит рефлекс ухода за внуками – вроде как они должны.

– Совсем нет, – комментирует магистр психологии Екатерина Брызгалова. – Этот рефлекс постепенно отмирает, и отношения уже не строятся по принципу ухода и обеспечения базовых потребностей – накормить, обезопасить, помыть, одеть. Поколениям приятно общаться друг с другом, а не выполнять роль домработницы и гувернантки.

Да и не получится сейчас замкнуться на одном. Мир динамичен, и, чтобы сохранить контакт с внуками, бабушкам и дедушкам уже мало быть просто мудрыми, надо быть в курсе трендов, уметь пользоваться смартфонами, в соцсетях разбираться. Вот и выходит, что имеющим внуков некогда стареть.

Но существуют и другие тенденции.

Общество поделилось на две части: есть бабушки, которые пекут пирожки и смысл оставшейся жизни сводят к уходу за внуками, а есть решившие пожить для себя, которые привозят магнитики и фото­графии из путешествий. Конечно, во всем важен баланс, но осуждать ту или иную сторону неверно. Ведь действительно есть старики, получающие удовольствие от ухода за малышней, и для них видеть, как растет внук, гораздо важнее рассвета над Эгейским морем.

– Что может быть слаще своего ребенка? Только ребенок твоего ребенка. Слышали такое высказывание? Вот я именно такая бабушка, – говорит Лариса Увалиева. – Дети мои ходили в круглосуточный детский сад, потом школа, секции, пионерские лагеря. Я и понять-то ничего не успела, хотя вырастила сына и дочь. А как появились внуки – совсем голову потеряла, стараясь, видимо, нагнать упущенное. Я очень ревностно отношусь к идее нанять няню, просто закипаю от возмущения. Как по­явился первый внук – тут же ушла с работы и кайфую от общения с ним. Сейчас ему уже 14, приходится столько всего изучать, что, мне кажется, будто я второе высшее получаю. Год назад уже компьютерную игру «Майнкрафт» освоила, строим наперегонки с внуком. Внучки еще крошки совсем, и я каждую свободную минуту нюхаю их макушки, обнимаю, разговариваю, вообще не устаю ухаживать за ними. Подруги зовут то в Египет, то в театр, а мне это неинтересно совсем. Я с внуками на дачу или в кино иду с большим удовольствием. Дети недавно купили мне абонемент в фитнес и баню, пытаются найти мне другие увлечения. Наверное, они правы.

В Казахстане у отношений внуков с бабушками и дедушками особый статус. Во многих семьях до сих пор существует традиция отдавать первенца на воспитание бабушке и дедушке. По мнению психологов, это рудимент и стопроцентная психологическая травма.

– Даже если бабушка с дедушкой души не чают во внуке и он получает все блага моральные и материальные, в современном обществе – это травма на всю жизнь, – считает Екатерина Брызгалова. – В моей практике было очень много людей с травмой брошенности, причем часто – двойной. Первый раз травма – мама бросила биологическая, второй раз бросили бабушка с дедушкой, когда отдали обратно. Это как дети, которых усыновляют, а потом возвращают обратно в детский дом. Очень много боли и обид, очень долго работаю в терапии с такими людьми.

Ранее причины такого решения были разные, и это встречается не только у нашего народа. И у славян, и у калмыков подобное обычаи были. Правда, причины разные.

– Порой первенца забирали, так как девушка родила вне брака, и, чтобы избежать позора, бабушки и дедушки выдавали его за своего ребенка. Так же раньше браки заключались рано, и считалось, что молодые родители не смогут достойно воспитать первенца, или же в благодарность на радость старикам отдавали ребенка. Сейчас этот обычай отмирает, – говорит психолог.

Есть и другая крайность. Видимо, исходя из генетической памяти, многие молодые мамы и папы почему-то все еще считают, что их родители обязаны помогать с внуками. Если этого не происходит, начинаются обиды, претензии. А все почему? Потому что мы на стыке эпох. С одной стороны, еще не ушли в прошлое традиции жить поколениями под одной крышей и одним хозяйством, а с другой – напирает отовсюду ранняя сепарация от родителей, которую активно пропагандируют западные страны. В итоге молодые мамы чаще не готовы к случившемуся родительству. Уже нет того домашнего института материнства. Девушки и парни стали очень инфантильные, детьми обзаводятся часто после тридцати, и даже в этом возрасте еще вроде как не готовы.

– В моей практике чаще встречаются сверхзаинтересованные бабушки и дедушки, которых можно и притормозить, – говорит психолог. – Они не просто хотят, но и активно принимают участие в воспитании внуков, порой даже чересчур активно, пытаясь, вероятно, нагнать упущенное с собственными детьми. Как модно сейчас говорить – закрывают гештальт. Часто бывает, что не особо успешные в родительстве люди становятся великолепными бабушками и дедушками. А вообще-то наших бабушек надо порой отвлекать от внуков.

Именно так и делают в Центре активного долголетия Алматы, куда приходят пенсионеры со всего города, чтобы оставаться бодрыми, социализироваться и получить новые знания. На бесплатной основе в центре оказывают восемь социальных услуг. Проводят образовательные, психологические, оздоровительные, культурные, правовые, трудовые, социально-бытовые и досуговые мероприятия для людей пожилого возраста, сохранивших способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, чтобы поддержать их, побудить вести активный образ жизни.

Деятельность центра направлена на создание условий для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия, вовлечение в активную общественную деятельность. Основная цель центра – социализация людей пенсионного возраста в активную, культурную, творческую, спортивную и деловую жизнь для увеличения продолжительности их физического и ментального здоровья.

В центре они посещают такие секции, как йога, айкуне, тайчи, ЛФК, цигун, кинезотерапия, техника укрепления памяти, диетология, нутрициология, скандинавская ходьба, казахский и английский языки, танцы, теннис, шахматы и многое другое. Также получают юридические и экономические консультации, совершают экскурсии, походы в музеи и театры.

Так, Бахыт Умарова мечтала научиться играть на домбре, как и ее отец, но в детст­ве ей это осуществить не удалось. Для родителей на первом месте всегда была учеба. Выйдя на пенсию, она попала в Центр активного долголетия, и ее мечта осуществилась. Бахыт попала в домбровый ансамбль «Асемай».

По словам Бахыт, она сама до последнего не верила, что сможет свободно играть на домбре. А когда недавно сыграла на мероприятии, то все присутствующие были в приятном шоке.

– Настоящее счастье видеть, как горят глаза у наших апашек и агашек, – говорит Сауле Бекетаева, директор центра активного долголетия Алматы. – Они получают здесь то, что им так необходимо – тепло, внимание, любовь. Так приятно видеть, как уходит их изначальная скованность, зажатость, стеснение. Они у нас ведь даже аргентинское танго осваивают! Еще лет пятнадцать назад, мне кажется, такое было бы невозможно. Пожилые люди были другими, они доживали свой век, а сейчас это вполне активные, жизнерадостные граж­дане, доказывающие, что возраст – это не осень жизни, а лишь ее бархатный сезон.