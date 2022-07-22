Обязательно ли соблюдать масочный режим в Нур-Султане, рассказали в Минздраве

Руководитель Управления эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова рассказала, обязательно ли соблюдать масочный режим в Нур-Султане, передает корреспондент Каzpravda.kz.



Роза Кожапова напомнила, что с 21 июля город Нур-Султан вошел в "желтую" зону по COVID-19.

"В "желтой" зоне, учитывая те рекомендации, которые мы озвучивали, и постановление главного санитарного врача города, рекомендуется ношение масок. В обязательном порядке рекомендуется перевод на дистанционную форму работы близко контактных лиц, а также лиц с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных. Накладывается запрет на проведение в дошкольных организациях различных мероприятий с объединением групп. Но эти мероприятия разрешается проводить непосредственно в группах. Ношение масок в "желтой" зоне на сегодня имеет рекомендательный характер", – сказала Роза Кожапова.



Между тем, по ее словам, есть некоторые организации, к примеру, Дом министерств, где маски нужно носить в обязательном порядке.