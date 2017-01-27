Обязательное медстрахование: "Почему здоровый платит за больного?"

Заместитель министра здравоохранения Алексей Цой ответил на некоторые, волнующие граждан вопросы перед началом общественных слушаний по проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы", передает Kazpravda.kz
.
В частности, общественность интересовало, как Министерство здравоохранения будет мотивировать людей делать отчисления в рамках обязательного социального медсоцстрахования и какие существуют положительные моменты, связанные с его введением.
"Во-первых, каждый гражданин должен быть солидарен. Если мы все хотим увидеть какие-то конкретные изменения в системе здравоохранения, мы должны все быть участниками обязательного страхования. Во всем мире это активно поддерживается. Когда пациент знает, что является солидарным участником системы, его мотивация повышается", – сказал вице-министр.
Во-вторых, он указал, что в фонд поступят новые инвестиции, которые будут направлены на расширение спектра услуг и объем лекарственных средств, который будет выдаваться фондом страхования.
"По высоким технологиям, там, где сейчас идут ограничения или есть лимиты, например, это услуги по эндопротезированию суставов, есть очереди, людям приходится ждать. Сейчас мы будем расширять объем квот, это станет более доступно. В-третьих, это поможет создать условия для реабилитации. Потому что в Казахстане этот вид деятельности пока еще в зачаточном состоянии, мы хотим, чтобы после оперативных вмешательств наши граждане могли полноценно восстанавливаться, быстро вернуться в строй", – отметил Ким.
Он сообщил, что есть много других инициатив, которые должны повысить качество помощи.
Также ОСМС создает конкуренцию среди медучреждений, поскольку участниками системы наравне с государственными могут быть и частные заведения.
"Еще хочу отметить, что в системе здравоохранения мы создаем конкурентную среду, то есть для фонда не будет иметь значение, в чьей собственности медучреждение. Как государственные, так и частные объекты смогут участвовать, в случае если они подтвердят свою аккредитацию. Разработаны минимальные требования к больницам, персоналу, оснащению", – пояснил Ким.
Также в своем интервью
глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Елена Бахмутова ранее отметила, что побудительным моментом будет являться то, что если гражданин не будет платить эти взносы, то он сможет пользоваться медицинскими услугами в рамках системы страхования только три месяца. А затем теряет право на получение услуги в рамках ОСМС и имеет право только на гарантированный объем медицинской помощи.
В ответ на вопрос "почему здоровый человек фактически платит за больного?" Алексей Ким указал, что основные расходы в здравоохранении связаны с первыми 5 годами жизни и последними – от 65 лет и старше.
"Да, эта система солидарна, каждый платит в равной пропорции от своего заработка, при этом мы получаем одинаковую помощь всем по потребностям. С чем это связано? Основные расходы в здравоохранении вообще связаны с первыми 5 годами жизни и последними от 65 лет и старше, так как в расцветающем возрасте человек не часто болеет, но для своих детей, для себя в будущем он формирует защиту, которая будет оказана. Выйдя на пенсию, он перестанет платить взносы, это будет делать государство.
Также каждый из нас не может предположить, потребуется ли ему в будущем трансплантация органов или замена суставов. Такие дорогостоящие операции, как пересадка печени стоимостью больше $200 тыс., сейчас у нас проводятся бесплатно. Многие такие сложные манипуляции будут покрываться из ФСМС", – пояснил вице-министр.
Напомним, что закон об обязательном медицинском страховании вступил в силу 1 января 2017 года. Согласно закону, взносы государства установлены с 1 января 2018 года в размере 4% и к 2024 году достигнут 7% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Работодатели начнут отчислять взносы с 1 июля 2017 года в размере 2% от уровня зарплаты сотрудника, к 2020 году объем отчислений возрастет до 5%.
Взносы самостоятельно занятого населения с 2017 года составят 2%, к 2020 году – 7% от размера одной минимальной заработной платы
. Сами работники начнут вносить средства на медстрахование с 1 января 2019 года (1%, с 2020 года – 2% от ежемесячной заработной платы).
В настоящее время разработан проект закона РК, который предусматривает снижение ставок взносов.
Также государство определило 15 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов, а также социально уязвимые слои населения.