Обзор главных событий европейского футбола

Поляк Роберт Левандовски принес очередной титул своей команде в первенстве Германии, а аргентинец Лионель Мессии – во Франции.

На этот раз обзор топ-5 первенств Старого Света начнем не с сильнейшего национального чемпионата планеты (английской Премьер-лиги), а с немецкой Бундеслиги и французской Лиги-1, где досрочно определились чемпионы своих стран.

Мюнхенская «Бавария» в минувшую субботу стала чемпионом Германии десятый раз подряд! Это еще и безус­ловный рекорд для топ-5 лучших чемпионатов Европы. Баварцы превзошли достижение итальянского «Ювентуса», который брал «золото» серии А девять раз кряду.

Клуб, основанный в 1900 году, является самым титулованным в Германии и одним из самых титулованных в мире. Недаром «Бавария» заняла третье место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА и второе – по версии журнала Kicker. Также IFFHS поставил «Баварию» на третье место в рейтинге лучших европейских клубов XX века. Теперь на счету мюнхенцев 32 чемпионских титула и 20 кубков Германии, 6 побед в Лиге чемпионов УЕФА. В конце 2013 года команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира. Кстати, в 2020-м «Бавария» вновь сделала «золотой хет-трик», став вторым клубом в истории европейского футбола, оформившим «требл» дважды. В Лиге чемпионов она первый клуб в истории, которому удалось выиграть все матчи в отдельно взятом сезоне.

Очередной титул был завоеван после принципиальной победы над главным соперником и конкурентом – дортмундской «Боруссией». Переиграв этот клуб, «Бавария» увеличила свой отрыв до 12 очков за три тура до финиша и по праву уже стала чемпионом.

На 15-й минуте у мюнхенцев фантастический по исполнению гол (ударом с лета) забил полузащитник сборной Германии Серж Гнабри. А еще через 19 минут, конечно же, отличился и поляк Роберт Левандовски, который, просто не верится, забил уже 48-й гол в сезоне, причем за 43 матча! Кстати, ему в этом моменте ассистировал не кто-нибудь, а легенда немецкого футбола Томас Мюллер – лучший ассистент нынешнего сезона Бундеслиги, отдавший уже 17 голевых пасов.

Давайте остановимся и на Мюллере. В этот раз он стал первым игроком, завоевавшим 11 титулов чемпиона немецкой Бундеслиги. По десять чемпионских титулов стало у двух действующих игроков «Баварии» – нападающего Роберта Левандовски (дважды побеждал с дорт­мундской «Боруссией») и вратаря Мануэля Нойера. Томас играет за «Баварию» с сезона-2008⁄2009. В составе команды он также стал шестикратным обладателем Кубка Германии, семикратным победителем Суперкубка страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

А теперь вернемся к игре. На 52-й минуте немецкий полузащитник дортмунд­цев Эмре Джан сократил отставание, но на большее «Боруссия» пойти уже не смогла. Точку в поединке поставил полузащитник сборной Германии и мюнхенцев Джамал Мусиала, который отличился на 83-й минуте.

Кстати, удивительно, но в этом матче не проявил себя норвежский вундеркинд «Боруссии» Эрлинг Холанд. Но, может, это закономерность, подчеркивающая особый статус в Германии Роберта Левандовски. Жаль, но возможно, что немецкие фанаты теперь не смогут наб­людать за личным противостоянием Роберта и Эрлинга. 21-летний скандинав по окончании сезона отправится в английский «Манчестер Сити», а 33-летнего Левандовски «сватают» в испанскую «Барселону».

Итак, «Бавария» набрала в чемпионате 75 очков, а у дортмундской «Боруссии» 63, и она, скорее всего, возьмет «серебро». На «бронзу» национального первенства пока метят «Байер» из Леверкузена, в субботу в гостях разгромивший «Гройтер Фюрт» из Фюрта со счетом 4:1 и набравший 55 очков, а также «РБ Лейпциг» с 54 очками, который в очередном туре неожиданно дома уступил берлинскому «Униону» – 1:2.

В субботу в Париже определился и чемпион Франции. Местный «Пари Сен-Жермен» разошелся с миром с гостившим у него «Лансом» (1:1), набрал 78 очков после 34 туров и стал недосягаем для ближайших преследователей. «ПСЖ» в десятый раз в своей истории стал лучшим клубом страны и сравнялся по этому показетелю с «Сент-Этьеном». При этом парижские принцы являются самыми титулованным во Франции, так как помимо чемпионских титулов у них в коллекции еще и 14 кубков страны и 9 кубков Французской лиги.

Досрочное чемпионство парижанам принес играющий первый сезон в этой лиге аргентинец Лионель Месси, который забил мяч на 68-й минуте (у «Ланса» на 88-й счет сравнял Жан Корентен). Кстати, знаменитый южноамериканец в 11-й раз выиграл чемпионское «золото», просто до этого десять раз он побеждал в Испании, выступая в «Барселоне». Кстати, у Месси в коллекции еще семь трофеев Кубка Испании, семь суперкубков Испании, четыре турнира Лиги чемпионов, три суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира ФИФА.

На «серебро» во Франции претендует «Марсель», у которого 65 очков пос­ле воскресной выездной победы над «Реймсом» – 1:0. По 59 очков у «Ренна» и «Монако», которые соответственно победили в минувшем туре «Лорьян» – 5:0 и «Сент-Этьен» – 4:1.

А теперь несколько слов об Испании и той же «Барселоне», за которую теперь не играет Месси. Каталонцы в очередном туре потерпели неожиданное поражение дома от мадридского «Райо Вальекано» – 0:1 и тем самым практически подарили чемпионство другому столичному клубу и своему извечному и принципиальному сопернику «Реалу».

Все дело в том, что теперь у «Барсов» на счету 63 очка, а вот у «Королевского клуба» – 78! «Реалу» нужно набрать всего одно очко в пяти матчах для чемпионства в Примере, а сделать это он может уже в следующую субботу, когда будет принимать в Мадриде каталонский «Эспаньол».

У «Барселоны» же дела не очень хороши, так как 63 очка имеет и делящая с ним второе-третье места в чемпионате «Севилья», в последнем матче в Валенсии одолевшая местный «Левантие» – 3:2. На пятки каталонцам и севильцам наступает и столичный «Атлетико», у которого сейчас 61 очко.

В чемпионате Италии всех захватило противостояние двух клубов из Милана – «Интера» и «Милана». «Россонери» в воскресенье в Риме выиграли у «Лацио» – 2:1 и, набрав 74 очка после 34 игр, занимают пока первое место. «Интернационалисты» в субботу на своем поле принимали другой столичный клуб – «Рому» и, выиграв со счетом 3:1, после 33 игр в регулярном первенстве имеют 72 очка.

Самое интересное, что среди недели «Интер» и «Милан» встретились между собой и в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу, где «Нерадзурри» добились уверенной победы над «Россонери» со счетом 3:0 (счет первой игры 0:0) и стали первыми финалистами нынешнего розыгрыша. В финале Кубка 11 мая «Интер» встретится с туринским «Ювентусом», который выиграл у «Фиорентины» из Флоренции дважды со счетом 1:0 и 2:0.

Но вернемся к первенству Италии. На третьем месте в чемпионате с 67 набранными очками идет неаполитанский «Наполи», в воскресенье в гостях уступивший «Эмполи» – 2:3.

И вот теперь мы добрались до сильнейшего на сегодняшний день национального первенства планеты – английской Премьер-лиги. Здесь за четыре оставшихся в чемпионате тура борьбу за первое мес­то «не на жизнь, а на смерть» ведут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», у которых сейчас на счету, соотвественно, 80 и 79 очков. В субботу «Шейхи» из Манчестера принимали на своем поле одного из аутсайдеров «Уотфорд» и выиграли с разгромным счетом – 5:1. В свою очередь в воскресенье «Скаузеры» на своем поле принимали другой ливерпульский клуб – «Эвертон» и завершили матч победой со счетом 2:0.

В тройку лидеров первенства входит и лондонский «Челси» с 65 очками, в воскресенье в столичном дерби на своем поле вырвавший победу у «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 1:0.

И несколько слов об одном из лучших футболистов современности португальце Криштиану Роналду, чей нынешний клуб «Манчестер Юнайтед» с 54 очками идет на шестом месте. В субботу «Крас­ные дьяволы» были разгромлены в Лондоне местным «Арсеналом» со счетом 1:3, и единственный гол в составе гостей забил как раз Роналду.

Этот гол был особенным, ведь португальский форвард стал первым игроком в истории европейского футбола, забившим более ста мячей в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. Теперь у 37-летнего нападающего 100 голов в 223 встречах Премьер-лиги за «МЮ» и 311 забитых мячей в 292 играх Ла Лиги за «Реал». Кстати, ранее, напомним, Криштиану оформил 60-й хет-трик в карьере, что также является рекордом среди действующих футболистов.