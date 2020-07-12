Очередной той во время карантина проводили в Алматы

Мониторинговая группа при городском акимате застала той в самом разгаре, проходивший в Бостандыкском районе, ущелье Алмарасан.



Сообщается, что несмотря на введенные в городе дополнительные ограничения в ресторане "Райский сад" проводились проводы невесты.



Судя по видео, гости, собравшиеся на торжестве, при виде сотрудников мониторинговой группы стали надевать маски.





Теперь владельцу тойханы придется понести наказание в виде крупного штрафа. Составлены протоколы. А гости немедленно отправлены домой.



Напоминаем, в связи с растущим количеством зараженных коронавирусной инфекцией, с 5 июля в городе введены дополнительные ограничения. За несоблюдение карантинных правил, нарушителям грозит административная ответственность.





Мероприятие с большим скоплением людей проводилось в ресторане "Райский сад". Об этом передает Аlmaty.tv