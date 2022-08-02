Очередной участок проспекта Мангилик ел перекрыли на ремонт в Нур-Султане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по дорожному полотну по проспекту Мангилик ел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ со 2 по 8 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик ел.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении транспортного управления.