Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента

Смертельная авария произошла 17 апреля на трассе Алматы - Шымкент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, в 21:30 часов на 4 километре автодороги Западная Европа – Западный Китай столкнулись минивэн и грузовой автомобиль. Со слов полицейских, водитель Toyota Alphard врезался в заднюю часть HOWO. Оба транспортных средства направлялись из Алматы в Кызылорду.

В результате ДТП пассажирка минивэна скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Еще 5 пассажиров с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

«Двоих пострадавших положили в реанимационное отделение, двоих — в отделение травматологии, одному пациенту оказали помощь на месте и отправили домой на амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов стабильное. Двоих уже перевели сегодня утром из реанимации в обычные палаты», — сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Выясняются все обстоятельства произошедшего.