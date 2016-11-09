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​Один день в роли прокурора
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Один день в роли прокурора города побывал известный казахстанский бизнесмен Бейбит Алибеков. Он ознакомился с дежурной частью, кабинетами сотрудников и даже принял обратившихся в надзорный орган предпринимателей.

Первый посетитель – руководитель ТОО «ЭкоЛайт-М»

Мансур Милазов – пожаловался на неправомерные действия налоговых органов. Выслушав суть проблемы, Б. Алибеков дал свои рекомендации. В свою очередь заместитель прокурора Алма­ты Жандос Умиралиев обязался рассмотреть и вынести решение по делу в течение недели.

Согласно меморандуму о взаимодействии палаты предпринимателей и органов прокуратуры с начала года не было допущено ни одной незаконной проверки бизнеса. Напротив, защищены права 1 268 бизнесменов. Этих результатов удалось достичь благодаря оперативному прибытию мобильных групп прокуратуры по заявлениям предпринимателей.

Теперь сообщить о правонарушении можно даже по телефону. По линии защиты бизнеса уже поступило 469 обращений.

– Прокуратура города совместно с нашей палатой запустили уникальное мобильное приложение «Бизнес-Мен», – отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген. – Оно вошло в рейтинг «Топ-30 мобильных приложений Казахстана».

Приложение поможет найти источники финансирования, инструменты бюджетной и иной поддержки бизнеса, наладить контакты с государственными и общественными организациями. Оно также содержит информацию об общих правилах проверок, телефоны, адреса, сайты госорганов, осуществляющих контроль и надзор. Это дает возможность любому пользователю оперативно обратиться за помощью по защите своих прав и интересов в госструктуры, узнать о законности проверок в режиме онлайн, обжаловать действия или бездействие госслужащих. Кроме того, в центре обслуживания предпринимателей при палате организована работа постоянно действующего «кабинета прокурора».

Стоит отметить, что благодаря ряду совместных мер по оздоровлению бизнес-климата в мегаполисе наблюдается заметный экономический рост. С начала года в консолидированный бюджет Алма­ты поступило 1 020,6 млрд тенге налогов и других обязательных платежей. Объем розничного товарооборота увеличился на 0,4% и составил 1 374,3 млрд тенге.

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