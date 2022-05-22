Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках

Предложения, вынесенные на референдум, стали главной темой встречи студентов Казахского национального университета искусств с доктором юридических наук, профессором Толешем Каудыровым – одним из разработчиков первой Конституции РК (1993 г.).



Известный казахстанский ученый, которому в начале девяностых доверили работу над целым разделом важнейшего документа молодой республики, выразил уверенность в том, что все изменения, которые планируется внести в действующую Конституцию (1995 г.), – это только старт будущих реформ.

– Они будут направлены, в частности, на исправление допущенных на законодательном уровне перекосов в деятельности исполнительной власти, – подчеркнул ученый. – Много предложений направлено прежде всего на то, чтобы убрать эти перекосы. И это, я считаю, будет честным и правильным.

В то же самое время, по словам спикера, нельзя делать резких движений в политической сфере и государственном устройстве с тем, чтобы не утратить самое ценное, что мы имеем, а именно независимость страны.

– Казахстан только выиграет, если все конституционные изменения будут в мирном русле. Человечеством придуман великолепный инструмент. Это общественный договор, действующий, в том числе, между народом и властью. И народ Казахстана не допустит, чтобы жизненно важные вопросы решались бы другими методами, – уверен он.

К студентам Казахского национального университета искусств обратилась с призывом и присутствовавшая на встрече депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигитова.

– Очень важно, что каждый казахстанец сегодня имеет возможность принять самое непосредственное участие в построении успешного будущего нашей страны. С учетом судьбоносного момента по внесению в Конституцию предложенных реформ призываю нашу молодежь принять активное участие в предстоящем референдуме и внести свой вклад в становление нового Казахстана, – подытожила она.