ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт

Актуальность сохраняется

В дни, когда в Москве проходит юбилейная сессия ОДКБ, хотел бы напомнить, что в 1992 году был принят очень важный для нашей страны документ – Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. В нем формулировались принципы внешней политики и подчеркивалось, что стратегия обеспечения безопас­ности рес­публики базируется на собственной оборонной политике и участии в структурах коллективной безопасности.

В том же 1992 году был подписан Договор о коллективной безопасности, а спустя 10 лет его участники создали ОДКБ. Большой вклад в этот процесс внес Казахстан, отводя организации важную роль.

Сейчас мы наблюдаем, как по периметру границ Центральной Азии и СНГ обостряются старые конфликты и возникают новые локальные очаги напряженности. В таких условиях актуальность и необходимость таких организаций, как ОДКБ, сохраняется.

Решения ОДКБ принимаются коллегиально, путем согласованной и скоординированной политики. Поэтому понятно, что Казахстан в ОДКБ прежде всего интересует акцент на развитии региональных механизмов обеспечения безопасности и реагирования на кризисные ситуации, подобные тем, что мы видели в 1990-х годах (Баткент и другие) и совсем недавно – в ходе трагического января 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении сделал акцент на двух крупных направлениях дея­тельности ОДКБ. Первое – обратил внимание на сохраняю­щуюся сложную ситуацию на южных рубежах Центральной Азии и призвал организацию сосредоточиться на этом направлении. Что весьма актуально ввиду сохраняющихся рисков и угроз в сфере региональной безопаснос­ти, непростой гуманитарной ситуации в Афганистане­ и наличия транс­граничных вызовов и угроз.

Второй момент, на котором заострил внимание Президент, – это развитие миротворческого потенциала ОДКБ и, в частности, возможное участие сил структуры в миротворческих актах под эгидой ООН.

Эволюционное развитие ОДКБ подходит к той стадии, когда недостаточно заниматься только обеспечением региональной безопасности, но и необходимо развивать миротворческий потенциал с тем, чтобы внести свой вклад в обеспечение глобальной безопасности. Как отметил Глава государства, это будет способствовать правосубъектности организации.

Я бы еще отметил, что это обеспечит законность и легитимность таких операций и позволит организации и ее миротворческим подразделениям в том числе получить необходимый миротворческий опыт по реагированию на кризисные ситуации.