Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)

Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана, драматургом, государственным и общественным деятелем Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений

«Бір кем дүние» («Один изъян бытия»).

Вместе со своим народом

Автор книги известен казах­стан­цам как защитник народных интересов, которые он отстаивал, будучи журналистом, а его мастерство владения словом не раз доказано в популярном романе «Ай мен Айша» («Луна и Айша»), повести «Қызыл жебе» («Красная стрела»), пьесе «Бесін­ші бұрыш» («Пятый угол»)…

Благодаря изданию «Бір кем дүние» («Один изъян бытия») любители творчества мастера слова, чей 90-летний юбилей в текущем году отмечает вся страна, смогли по достоинству оценить не только его писательский талант, но и богатый личный опыт, мудрость и глубокие познания в разных сферах.

На русский язык книгу перевел известный журналист, член Сою­за писателей Казахстана Бекет Момынкул.

– Как бы хорошо ни складывалась жизнь каждого из нас, в тайниках души остается капелька неудовлетворенности, недосказанности. Это и есть изъян бытия, – отметил переводчик. – Несовершенство бытия – вот на что обращает внимание Шерхан Муртаза в своей книге «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»). Бездуховность, алчность, отсутствие стержня, зависть или бездействие сильных мира сего – все это мешает абсолютному счастью.

Листая страницы книги, можно понять, о чем думал, чем жил и дорожил, за что боролся ее автор. А в первую очередь его беспокои­ли чаяния и проблемы людей, которым он всегда старался помочь. «Один изъян бытия» – это своего рода итог многолетнего труда. Шерхан Муртаза говорит о человеческих качествах и возможностях, материальном и духовном богатстве, нашем обществе, размышляет о скоротечности и несовершенстве бытия…

Свой философский сборник Шерхан Муртаза посвятил известному государственному дея­телю, политологу и экономисту Омирбеку Байгельди, который рассказал ему легенду о рыжих скакунах с белыми звездочками на лбу и тем самым подал идею написать книгу.

В легенде говорится о бае Карагае, который владел 99 рыжими жеребцами, но ему было этого мало. Бай мечтал, чтобы число рыжих коней в его табуне вырос­ло до сотни. Но, к сожалению, кобылицы перестали давать жеребят такой масти. Однажды в аул бая заехал странствующий дервиш, и богач чуть в обморок не упал, когда увидел под ним рыжего скакуна с белой звездочкой на лбу. Он приказал отобрать коня, тем самым нарушил законы степи.

Оказалось, что это был не прос­той дервиш, а человек, на которого снизошла милость пророка Хызыра. В наказание он перекрыл русло реки и проклял это поселение, в результате чего бай лишился всего своего богатства. После этого никто из его рода так и не смог встать на ноги… Казалось бы, что нужно богатому человеку, когда он живет в изобилии? Баю не хватало только одного скакуна, из-за которого все пошло не так…

– Шерхан Муртаза предложил мне заняться переводом его книги на русский язык. Я ознакомился с текстом и сразу же сел за работу. С того момента до завершения перевода прошло около трех месяцев. А затем почти месяц пришлось ждать авторского одобрения. Шер-аға читал долго и внимательно. Я даже подумал, что ему не понравилось, поэтому он ничего не говорит. Однако через время он сказал коротко: «Молодец!» – рассказывает Бекет Момынкул.

Книга «Один изъян бытия» разноплановая, охватывает множество тем, и каждый читатель найдет то, что близко именно ему. Язык писателя лаконичен и афористичен, он показал себя, как тонкий стилист. Его суждения заставляют задуматься и запоминаются надолго.

– В этом произведении Шерхан Муртаза предстает не просто писателем, а больше философом. Сборник представляет собой подборку коротких философских рассуждений автора. В них можно найти и проблемы, и юмор, и познавательную информацию, – отмечает Бекет Момынкул.

Так, Шерхан Муртаза размышляет о богатстве и бедности и приходит к выводу, что «золото не ржавеет, оно ржавчиной покрывает душу человека». Считает, что для человека крайне губительна алчность, которая способна сбить с правильного пути: «Бедный мечтает стать богатым, а богатый – Богом…»

Он пишет о мудрости и глупос­ти, о коррупции и недостатках судебной системы: «Закон – что паутина: слабые не могут выкарабкаться из нее, а сильные выворачиваются». И о том, что простые люди порой идут на преступление, чтобы выжить. Так одно преступление порож­дает следующее, и это тоже изъян­ бытия.

– В какой бы должности ни находился Шер-аға за долгие годы журналистской и литературной деятельности, он непрестанно писал о проблемах народа, отстаивал его национальные интересы, скорбел вместе с ним в трудные времена, – отмечает Бекет Момынкул. – С годами его писательское мастерство оттачивалось, а мудрость вылилась в глубокие раздумья о сегодняшнем дне и будущем нации, которыми он и делится с нами, выбрав оригинальную литературную форму. Писатель описывает и оценивает события, свидетелем и участником которых он являлся. Поэтому эту книгу надо понимать как самобытное творение талантливого художника.

Волновали Шерхана Муртазу вопросы развития и применения государственного языка. История казахского народа для него была не менее важной темой. К примеру, в книге он выразил свою точку зрения по поводу конкретного месторасположения древнего города Баласагуна на берегу реки Шу. В целом же писателя беспокоило, что история Казахстана так и остается до конца не изу­ченной, и этому надо уделять особое внимание.

Писатель-философ считал, что «человеку сызмальства необходимо одно качество – это Совесть. Она пробуждается с рождением человека. Но некоторые по мере взросления полностью теряют ее». И эти строки заставят задуматься каждого: хорошо ли мы поступаем? Верный ли выбор сделали? Какой путь правильный?

– Вроде бы все в этом мире хорошо, но всегда во всем находится какой-нибудь недостаток, – продолжает Бекет Момынкул. – Обычно мы даже замечаем их, но, как правило, не обращаем внимания. А Шерхан Муртаза не только подмечал эти изъяны, но и смог собрать воедино, расставить акценты, преподнести в философской форме. Для этого, безусловно, нужно иметь глубокие знания и богатый жизненный опыт, повидать мир и пообщаться с другими людьми.

Казалось бы, автор книги говорит о простых, понятных, всем известных вещах, он умеет находить слова и образы, которые «цепляют» читателя, иногда вызывают улыбку. К примеру, он предупреждает, что в отношениях с руководителем, которого сравнивает с огнем, необходимо быть очень внимательным и осторожным и во всем знать меру. Ведь если слишком приблизиться к нему, можешь сгореть, а если чересчур отдалиться – рискуешь замерзнуть.

Шерхану Муртазе была хорошо знакома работа журналистов. В частности, он считал, что коррес­пондентская деятельность остается недооцененной. И труд своих коллег по цеху сравнил с грузом, который под силу верблюду: «Журналист – это Каранар, но мизерный гонорар». А высказываясь о семейных отношениях, Шерхан Муртаза цитирует великого мыслителя прошлого Юсуфа Баласагуни: «Женившийся на красивой женщине всю жизнь будет подозрительным. Женившийся на богатой женщине всю жизнь будет рабствовать».

– Саккулак бий в свое время говорил, что путеводитель человека – рассудок, руководитель – голова, обозреватель – мысль, спутник – профессия, опора – терпение, защитник – характер, критик – народ. Эти слова мы можем с полным правом отнести и к Шерхану Муртазе, – отмечает Бекет Момынкул. – Сегодня в Казахстане нет человека, который не знал бы его имя. И эти качества сыграли ключевую роль в писательском творчестве, профессиональном мастерстве литератора, создали неповторимый образ самобытного общественного деятеля. Его жизнь подтвердила верность народной мудрости, гласящей, что можно отсечь голову, но нельзя отрезать язык. Он смолоду острым алмазом засверкал на высоких трибунах, высказывая смелые мысли и отстаивая интересы своего народа. Произведения, написанные долгими бессонными ночами, расширяют кругозор, светлым сиянием озаряют сознание читателей.

…Какой бы темы ни коснулся Шерхан Муртаза, он всегда обращался к духовному миру человека. И самое главное в том, что слова литератора, идущие от сердца, доходили до сердец его многочисленных читателей. Поэтому люди видят в нем честь и совесть народа. Тому подтверж­дением является их ожидание: «А что по этому поводу сказал бы Шер-аға?..»

Слова,

идущие от сердца

Мы предлагаем вниманию читателей несколько отрывков из книги «Один изъян бытия».

Родная земля

Корреспондент спрашивает у меня:

– Большинство людей живут в городах. А почему Вы все время мечтаете и рветесь в аул?

Я отвечаю:

– Ранней весной из Африки за тысячи километров к нам спешат синички, ласточки. Что, скажешь, им в Африке негде гнездиться? Вот видишь, даже птицы преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться на родную землю. А я же человек!

Но есть и такие, кто чуждается родной земли, и это от несовершенства бытия.

Испражнившийся в собственное гнездо – не сокол.

Отрекшийся от своего косяка – не тулпар.

Проглотят

и не подавятся

В «Книге покойников» древнего Египта есть такие слова:

«Я не запруживал текущую воду.

Я никого не убивал.

Я не обманывал на весах.

Я не обижал слабых.

Я никого не заставил обливаться слезами».

А как у нас обстоит сейчас, если оценивать с такой точки зрения?..

Малочисленные становятся жертвами

Невнимательный путник нечаянно задавил навозного жука, который катил кучу, в три раза большую, чем он сам. Мураши тут как тут, напали на беднягу.

Мураши – это муравьи-карлики. Тысяча мурашей по размеру не потянут на одного жука. Но тысяча мурашей тащат за собой огромную тушу раздавленного жука. Куда тащат? Или в пищу употребят? Или хотят обрядить и похоронить?

Наверное, все же это для них пища. Всем надо есть. Ведь и сам жук стал жертвой своей ненасытности.

Смотришь на святость мира, но жизнь так устроена. Большинство не жалеет меньшинство. Даже непобедимого Кубылая с его бесчисленной армией китайцы разбили наголову. Так победоносные воины сами ассимилировались с китайцами.

Так кто же тогда победил?

Как понимать этот мир?

Воробей и человек

Ранним утром высыпал на балконе горсть проса и стал наблюдать из комнаты.

Вначале прилетел один воробей и стал осторожно клевать просо. Попробовал и начал верещать, приглашая своих сородичей.

Балкон мигом заполнился воробьями.

Вот что значит – делись с ближним.

А скажем, найдет человек сундук с золотом, станет ли он звать родственников и будет ли с ними делиться?

Об этом у покойного Оралхана Бокея есть замечательный рассказ… Один нищий дервиш шел по дороге, приговаривая «Аллаху ах!». И вдруг нашел торбу, доверху набитую золотом. Он хотел сообщить людям о находке и крикнул:

– Уа, люди!

Но люди, привыкшие к подобным крикам дервиша, не обратили на него никакого внимания. Тогда он про себя воскликнул:

– Я золото нашел!

Так он очистился от греха.

В бренном мире бывает и такой обман.

Какой родственник

Не следует родниться с кем ни попадя. Но если уж породнился, не следует верить словам. Кто верит словам, тот может накликать на себя беду. Кто выходит в дорогу, может обрести находку (Айтеке би).

Люди не прислушиваются к этому совету.

Все беды от этого.

Не забывай

9 мая – День Победы. Каждый год празднуем. Газеты посвящают празднику целые полосы. Очень правильно. Но ведь эта победа завоевана не только на полях сражений. В нее внесли свой весомый вклад трудящиеся села и города. Но в телепередачах и газетных статьях не рассказывается о героях тыла.

Несправедливый мир.

Без помощи тыла пришла бы к нам победа?! Дырявая голова у времени.

Это несовершенный мир. Это плохо.

Гнев и ум

«Где есть гнев, уму не место», – сказал Толе би.

Большинство людей вспыльчивы. Откуда взяться уму.

Один изъян бытия.

За кем должок?

Лютая зима 1943 года. Перед входной дверью – гора золы. Птицы слетаются сюда и ищут в золе пропитание. Но откуда в золе взяться пище?

Птицы голодные. И мы голодные.

На куче золы устанавливаем волосяные силки. Попавшую в силки птицу жарим на огне и едим.

Жалко. Сейчас каждое утро насыпаю на балконе зерно. Чтобы птицы простили то, что мы ели их с голоду.

Но ведь и они не безгрешны. Они склевывали все просо, которое мы с трудом выращивали на клочке земли.

Итак, кто у кого должен просить прощения?

Только одному Богу известно.

Несчастный

У того, кто стоит под чьей-то тенью, не бывает собственной тени.

Это смерти подобно, когда нет собственной тени.

Не разоряй свой дом

Люди – что птицы, находят место­ на дереве жизни и вьют там гнездо. И в то же время, несчастные, рубят сук, на котором сидят.

Что за невежды, которые не поймут, что вместе со срубленной веткой упадут и сами?!

Люди иногда мне напоминают дракона, который отхватывает собственный хвост. Так и человечество, являясь созидателем, достигает определенного этапа развития цивилизации, но затем впадает в пучину мракобесия.

Даже муравьи отважно борются за то, чтобы сохранить созданный ими хрупкий мир. А люди глумятся над своим кровом (природой).

Полный невосполнимых потерь несовершенный мир.

Слезы Черепахи

Я всегда думал, что если на свете есть живое существо, которое ни о чем не мечтает, живет беззаботно и без печали, то это непременно Черепаха. Находит себе траву по вкусу, жует ее и живет сто лет. Тварь, на которую снизошла Божья благодать.

А вышло, что более несчастной твари, чем Черепаха, нет на белом свете. Я про морскую черепаху говорю.

Морская черепаха откладывает яйца на берегу, из которых вылупляются черепашки. Черепаха-мать не может нести яйца в воде. Выбирается она на берег, в песке роет яму, в которую откладывает яйца, а потом яму вновь зарывает.

Прежде чем вернуться в море, она обливается слезами, боясь оставить потомство без присмотра, но поневоле вынуждена покинуть будущих малышей, потому что не может долго находиться на суше. Вот с этого момента и начинается кошмар. Черепашьи яйца, как магнит притягивают людей. Не только люди, но и другие хищники тоже рыщут в поисках кладки.

Но все же часть яиц остается нетронутой, под солнечными лучами в них зарождается новая жизнь, и вскоре на свет вылупляются маленькие черепашки. И тут опять разыгрывается трагедия. Небо темнеет от хищных птиц, которые слетаются полакомиться черепашьим мясом.

Детеныши, которые, будучи еще в зародыше, избежали смерти от рук человека и других охотников за яйцами, вылупившись, вновь чувствуют дыхание смерти. По инстинкту самосохра­нения, которым их наградил Создатель, они устремляются в спасительные морские волны.

Кто успел – выжил, а кому не повезло – оказался в клюве небесных хищников.

Это тоже одно из несовершенств бытия, мира борьбы за выживание.

Вред собачьей миски

Если в июльскую жару смот­реть с востока на запад, то воды реки Келиншектау кажутся золотыми.

Когда жара спадет, Келиншектау обретает отчетливые очертания.

И тогда вспоминается древняя легенда об этой реке.

Бай выдал свою дочь замуж, организовав гулянья на тридцать дней и тридцать ночей. Приданое, груженное на сорок верблюдов, сплошь состояло из золота, серебра и бриллиантов.

Во главе длинного богатого каравана ехали бай с дочерью. И отец спрашивает у нее:

– Ну как, қызым, ты довольна приданым?

– Довольна, отец, только вот миска для собаки не из золота, – ответила дочь.

Ошеломленный такой ненасытностью отец вскинул руки ладонями к дочери и в сердцах проклял:

– О, окаянные алчные, да чтобы небесная сила превратила вас в черные камни!

Проклятье дошло до ушей Бога, который вмиг превратил богатый караван в груду черных камней.

Так Бог разгневался на человека за его ненасытность и алч­ность.

Однако вот о чем заставляет задуматься этот случай: почему Создатель не простил случайно вырвавшиеся из уст невесты слова, но не видит и не наказывает тех, кто в настоящее время проглатывает верблюдов с поклажей и корабли с грузом? Удивительно!

Видать, Бог не спешит: не на этом, так на том свете настигнет воров его кара.

Ненасытность современных нуворишей – это такое омерзительное явление, которое не будет прощено ни на том, ни на этом свете.