В нынешнем году земледельцы вырастили сельхозпродукции на 360 млрд тенге. Посевные площади в сравнении с прошлым годом увеличились на 10 тыс. га и достигли 870 тыс. га.

В рамках программы «Одно поле – два урожая» осуществлено 2 411 проектов. Некоторые дехкане приспособились получать не два, а все три урожая, обрабатывая свои земельные наделы и чередуя возделывание на них культур с зимы и до поздней осени.

Увеличить валовой сбор помогает и развитие возделывания овощей в закрытом грунте. Сегодня 71% всех теплиц в стране приходится на Туркестанскую область. Их общая площадь дос­тигла 1 577 га, благодаря чему удалось собрать 117 тыс. тонн теп­личной зелени и ранних овощей.

До 2027 года планируется построить еще 500 га теплиц. Инвестиции в сельское хозяйство в регионе увеличились в 1,5 раза и достигли 47,7 млрд тенге. Для более полного обеспечения рынка отечественными овощами в области реализовано 25 инвестпроектов на сумму 10 млрд тенге.