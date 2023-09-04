Одно поле – два урожая Свежий выпуск 4 сентября 2023 г. 2:30 47 Любовь Доброта Три миллиона тонн – таков объем овощной продукции и картофеля, собранный на полях Туркестанской области. Во многом это результат диверсификации посевов. В нынешнем году земледельцы вырастили сельхозпродукции на 360 млрд тенге. Посевные площади в сравнении с прошлым годом увеличились на 10 тыс. га и достигли 870 тыс. га. В рамках программы «Одно поле – два урожая» осуществлено 2 411 проектов. Некоторые дехкане приспособились получать не два, а все три урожая, обрабатывая свои земельные наделы и чередуя возделывание на них культур с зимы и до поздней осени. Увеличить валовой сбор помогает и развитие возделывания овощей в закрытом грунте. Сегодня 71% всех теплиц в стране приходится на Туркестанскую область. Их общая площадь достигла 1 577 га, благодаря чему удалось собрать 117 тыс. тонн тепличной зелени и ранних овощей. До 2027 года планируется построить еще 500 га теплиц. Инвестиции в сельское хозяйство в регионе увеличились в 1,5 раза и достигли 47,7 млрд тенге. Для более полного обеспечения рынка отечественными овощами в области реализовано 25 инвестпроектов на сумму 10 млрд тенге. #Туркестанская область #картофель #урожай 2023