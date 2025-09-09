Предложение, озвученное вчера Главой государства о переходе к однопалатному парламенту представляется логичным продолжением ранее реализованных реформ, направленных на укрепление представительной власти

Фото: Акорда

Переход к однопалатной модели стал возможным благодаря усилению внутрипарламентских структур. Так, контрольные функции были перераспределены и усилены за счёт расширения прав парламентской оппозиции, укрепления системы комитетов с возможностью глубокого пересмотра законопроектов, а также развития экспертной инфраструктуры через работу Института парламентаризма и иных аналитических служб.

Все это в условиях многопартийности, когда в Мажилисе представлено шесть политических партий, позволило сформировать основу для более ответственного и прозрачного законотворческого процесса.

Также мы видим, что в политической системе уже действуют внутренние «фильтры», обеспечивающие баланс и контроль. Восстановленный Конституционный суд осуществляет как предварительную, так и последующую проверку законов, а Высшая аудиторская палата обеспечивает независимый финансовый контроль.

Свою деятельность активно развивают институты омбудсменов по правам человека, предпринимателей и правам ребёнка, обладающие полномочиями для защиты интересов граждан.

Важным элементом общественного контроля стали и публичные консультационные площадки, такие как, например, Общественная палата при Мажилисе.

Таким образом, переход к однопалатному парламенту не является обособленным шагом, а встроен в логику последовательных реформ, направленных на укрепление политических институтов и повышение гражданского участия. Он несёт в себе ряд системных преимуществ:

Во-первых, это повлияет и на прозрачность и ответственность депутатов, когда для граждан станет очевидным, кто именно принимает решения и кто отвечает за их последствия, а также исключается возможность перекладывания ответственности между двумя палатами.

Во-вторых, однопалатная структура создаст дальнейшие условия для укрепления партийной системы.

В свою очередь развитая партийная система уже обеспечивает устойчивую политическую конкуренцию, снижает риски чрезмерной персонализации власти и формирует институты, способные функционировать независимо от отдельных фигур. Между тем партии способны и дальше готовить профессиональные кадры для парламента, что и гарантирует принятие ключевых государственных решений подготовленными политиками.

В-третьих, однопалатный парламент позволит повысить оперативность принятия решений. В эпоху, когда скорость политического цикла часто определяет успех или провал реформ, чем меньше согласовательных барьеров, тем быстрее идеи превращаются в конкретные законы, а законы – в ощутимые изменения в жизни общества.