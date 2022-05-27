Офицеры по организации службы войск повышают квалификацию на специализированных сборах

В Алматы проводятся учебно-методические сборы со специалистами родов войск, региональных командований и начальников подразделений контроля органов военной полиции Вооруженных сил, ответственными за организацию службы войск.

Основная цель мероприятия – выработка единого подхода в вопросах организации подготовки и несения службы караулом и суточным нарядом, противодиверсионной безопасности, сохранности оружия и боеприпасов, а также обеспечения безопасности воинской службы.

С участниками проведены занятия по изучению и практическому применению методических рекомендаций, инструкций и других руководящих документов, разработанных Главным управлением военной полиции.

В рамках сборов оценен уровень подготовки офицеров, их компетентность для качественного проведения работы по организации службы войск и обеспечению безопасности воинской службы.

В ходе практической части мероприятия организованы занятия по действиям дежурных подразделений, должностных лиц суточного наряда в случае происшествий и возникновения нештатных ситуаций.

В заключение подведены итоги состояния службы войск и безопасности воинской службы за истекший период учебного года, определены задачи по совершенствованию деятельности в соответствии с требованиями руководства оборонного ведомства.

- В настоящее время ведется работа по переходу охраны объектов, осуществляемой военизированной охраной, на войсковые караулы, состоящие из военнослужащих срочной службы. Командирам необходимо обратить внимание на подбор и подготовку личного состава, особенно по изучению им материальной части оружия, а также психологическую готовность военнослужащих, - подчеркнул заместитель начальника Главного управления военной полиции полковник Рустем Жанбиров.

Он также отметил, что сборы с начальниками службы войск проводятся впервые с 2019 года. За это время накопилось много вопросов, требующих комплексного разрешения. Проведенное мероприятие стало хорошей площадкой и возможностью для дальнейшего совершенствования работы по организации службы войск и обеспечения безопасности воинской службы.