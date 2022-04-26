Официально объявлен самый большой бой в карьере Жанибека Алимханулы

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы — Дигнум состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в развлекательном комплексе Resorts World Las Vegas. На кону будет стоять пояс «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Напомним, свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре прошлого года — он нокаутировал в восьмом раунде французского боксера Хассана Ндама Нжикама (38-6, 21 КО). Что касается Дэнни Дигнума, то он в феврале этого года удосрочил в шестом раунде британца Гранта Денниса (17-4, 3 КО).