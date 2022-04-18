Войти в зиму с девятью котлами ТЭЦ-2 в Петропавловске – такую задачу поставил министр энергетики Болат Акчулаков в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.

– «Дорожная карта» подразумевает выделение 17,5 миллиарда тенге для проведения капитального ремонта, – отметил министр энергетики. – Акционеров довели до сведения, что ремонтные работы должны быть проведены за счет собственников. Рост тарифов возможен, но он связан не с ремонтом, а со стоимостью угля и транспортными расходами. Задача – войти в следующую зиму с девятью котлами. Технически использовать две трубы можно. Они выдержат нагрузку. К сентяб­рю нужно вывести из ремонта семь котлов, а к концу октября добавить еще два…

Болат Акчулаков указал также на то, что строительство новой трубы ТЭЦ-2 потребует до двух лет. В настоящее время выясняется, можно ли использовать фундамент трубы, рухнувшей 20 марта.

Между тем 16 апреля в Северо-Казахстанской области завершился отопительный сезон, он оказался одним из самых проблемных. Три раза за зиму выходили из строя котлы, в марте обрушилась дымовая труба, что в очередной раз указало на высокий износ основных фондов ТЭЦ.

На встрече с населением Болат Акчулаков сообщил, что приказом министерства на 180 дней установлены предельные цены на розничную продажу нефтепродуктов. Планируется обеспечить прозрачность в сфере их производства и распределения, создать резервы горючего у крупных потребителей и на полгода продлить запрет на его вывоз автомобильным транспортом с территории Казахстана.

Для стабильного проведения весенне-полевых работ аграриям выделено 400 тыс. тонн солярки по цене на НПЗ по 212 тыс. тенге за тонну, в том числе для Северо-Казахстанской области преду­смотрена 71 тыс. тонн дизельного топлива, это пятая часть всего объема по республике.

Глава ведомства отметил, что Министерство энергетики принимает меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа, чтобы не допустить спекулятивных скачков цен, по­этому установлена предельная розничная цена на сжиженный газ, в Северном Казахстане она составляет 70 тенге за литр.