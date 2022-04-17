Ограничение на экспорт зерна и муки вводится в Казахстане

Министерство сельского хозяйства РК вводит ограничение на экспорт зерна и муки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2022 года № 110 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. В настоящее время приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК.

Как уточнили в МСХ РК, после введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня текущего года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

- на пшеницу и меслин – 1 млн тонн;

- на муку пшеничную или пшенично-ржаную – 300 тыс. тонн.

При этом согласно пункту 5 Правил распределения количественных ограничений (квот), утвержденных вышеуказанным приказом, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене (фиксированная цена и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница мягкая, будет опубликован на официальном интернет-ресурсе министерства после введения в действие вышеуказанного приказа).

«Вместе с тем сообщаем, что товары, помещённые и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Казахстана.

На товары, по которым таможенная декларация или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление фитосанитарного сертификата осуществляется согласно Порядку распределения количественных ограничений (квот), утвержденному вышеуказанным приказом», – пояснили в Минсельхозе.