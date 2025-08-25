Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках официального визита Короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна 26-27 августа на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.