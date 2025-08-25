Ограничения введут на улицах из-за визита иорданского короля в Астану
73
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня
В рамках официального визита Короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна 26-27 августа на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы
Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.