Ограничено движение на республиканских трассах в двух регионах

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15 марта в 01:30 в связи с ухудшением погодных условий вводиться ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

Акмолинская область:

- на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-200, (г.Астана-гр.Павлодарской обл.);

Павлодарская область:

- на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, (гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты).