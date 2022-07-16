Фото: акимат Алматы
Транспорт , Общество
Ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды в Алматы

В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В связи с многочисленными жалобами жителей города на нерегулируемое движение электросамокатов и отсутствие конкретных правил их использования, в том числе парковки, акимат Алматы инициировал работу по регулированию деятельности сервисов по аренде электросамокатов.

«В результате были проведены встречи с представителями 4 крупнейших компаний, которые занимают 100% рынка аренды электросамокатов Алматы. В ходе обсуждений в интересах жителей города был заключен соответствующий меморандум для обеспечения безопасности участников дорожного движения в Алматы.

Согласно меморандуму, в городе скорость электросамокатов ограничивается до 25 км/ч с помощью приложений, ужесточаются возрастные требования – арендовать электросамокаты смогут только лица старше 16 лет.

Операторы также будут следить за тем, чтобы электросамокаты не находились в непосредственной близости у входов в метро, возле общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части. В городе также будут разработаны специальные парковки. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3 тысячи парковочных мест», – рассказали в акимате.

Новые правила вступят в силу в течение одного месяца с момента подписания меморандума – до 15 августа текущего года.

Напомним, службы аренды самокатов начали работать в Алматы с 2018 года. В настоящее время на рынке действуют 4 компании (Ozim, Jet, Eleven, Whoosh), которые предоставляют в аренду 15 тысяч электросамокатов. На сегодня в городе ежедневно совершается около 100 тысяч поездок на электросамокатах.

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