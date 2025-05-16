Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Причина - внедрение электронной очереди, которую казахстанская сторона запустила 12 мая этого года.

- Мы вынуждены стоять часами в потоке, ждать пока пройдут предыдущие авто. У меня пропуск на 19.00, прошло уже три часа, а сдвигов никаких нет. Впереди еще около сотни машин. Перед шлагбаумом на заезд машины в две очереди стоят, - жалуются грузоперевозчики в соцсетях.

Надо сказать, что такие опасения местные предприниматели высказывали еще до внедрения системы «CarGoRuqsat» и просили отложить это новшество хотя бы до лучших времен - пока в непосредственной близости к пунктам пропуска не появятся специально оборудованные стоянки, где водители могли бы отдохнуть, принять душ и покушать, пока ждут своей очереди. Такие предложения были высказаны неспроста. Ведь у предпринимателей уже имеется печальный опыт прохождения электронной очереди, когда в сентябре 2023-го подобная система была внедрена на российском пункте пропуска "Бугристое". В результате того, что запись в нее открывалась за две недели, а все места бронировались всего за несколько минут, перевозчикам в живой очереди приходилось стоять на границе по несколько суток.

Однако в Департаменте госдоходов успокаивают, и уверяют, что неудобства – временны.