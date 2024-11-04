Огромный лось попал в объектив фотоловушки в ВКО

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Видеокадры с участием дикого животного размеcтили в соцсетях сотрудники Западно-Алтайского государственного природного заповедника, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео instagram.com/zagpz.vko

Самого крупного представителя семейства оленевых заметили в лесу, прогуливающимся в одиночестве ранним утром. 

Лоси (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Длина тела самца доходит до трех метров, высота в холке - до 2,3 метра, длина хвоста 12-13 сантиметров; масса 360-600 килограммов. Самки меньше.

По внешнему облику лось заметно отличается от других оленевых. Туловище и шея у него короткие.

«Голова крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом мягкий кожистый вырост («серьга»), достигающий 25-40 см. Шерсть грубая, буровато-чёрная, ноги светло-серые, почти белые. Копыта на передних ногах заострены, что позволяет лосю использовать их как оружие в стычках с хищниками вроде волков или медведей», — рассказывают в пресс-службе заповедника.

Причем, у самцов огромные лопатообразные рога, их размах достигает 180 см, масса — 20-30 кг. По завершении гона (проходящего в сентябре–октябре), лось сбрасывает рога.

В апреле–мае начинают расти новые, а самки являются безрогими.

 

#ВКО #заповедник #фотоловушка #Лось

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