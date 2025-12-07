Фото предоставлено организаторами

В Енбекшиказахском районе Алматинской области прошли охотничьи испытания по зайцу для собак национальной породы «Казахский тазы». На полях собрались 15 сильнейших тазы из разных хозяйств и клубов, чтобы показать свои реальные рабочие качества в настоящей охоте, а не только на ринге, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечается, эти испытания — часть большой государственной работы по сохранению и развитию казахских пород собак и по их международному признанию. Оценка в поле здесь не формальность: именно по тому, как тазы работают по настоящему зверю, видно, сохраняет ли порода свои исторические охотничьи качества и достойна ли она продолжения в племенном разведении.

Алматинский этап стал продолжением испытаний, которые ранее прошли в окрестностях Астаны по зайцу-русаку. В этот раз собаки работали по зайцу-толаю, и это принципиально меняет характер гонки. Русак чаще уходит рывком по прямой, а толай постоянно меняет направление, заставляя собаку мгновенно реагировать, резко перестраиваться и «думать» в погоне.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли опытные специалисты по казахскому тазы, оценивала собак по нескольким ключевым показателям:

Скорость и манёвренность — насколько быстро тазы разгоняется и как резко может менять направление за зайцем;

Поиск и чутьё — способен ли тазы самостоятельно найти зверя, как использует нос и ветер;

Выносливость — может ли собака долго держать высокий темп работы;

Интеллект и мастерство — умеет ли тазы «читать» поведение зайца и предугадывать его манёвры.

Уровень подготовки участников оказался высоким, борьба за призовые места была напряжённой. Итоги испытаний:

1 место: Арекет, владелец - Общественный фонд «Клуб национальной охоты «NOMAD»;

2 место: Адырна, владелец - Общественный фонд «Клуб национальной охоты «NOMAD»;

3 место: Кaблан, владелец - Муптекеев Ернар.

Союз кинологов Казахстана подчёркивает, что подобные испытания станут базой для единой системы полевых проверок и племенной работы с казахским тазы. Планируется, что такие мероприятия будут проводиться регулярно и станут обязательным элементом серьёзного разведения.

Инициатива уже нашла отклик у охотников и заводчиков по всей стране, добавили в РОО «Союз кинологов Казахстана».